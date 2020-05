Colón: El intenso entrenamiento de Brian Fernández en su casa

Brian Fernández pasó buena parte del aislamiento obligatorio en el Hotel de Campo junto al cuerpo técnico que comanda Eduardo Domínguez. Eso le permitió tener un contacto estrecho con el nuevo entrenador y sus colaboradores que ponderaron su predisposición para entrenar.

Uno Santa Fe on Twitter ⚫️ Así entrena el delantero de #Colón, Brian Fernández, desde su casa y en cuarentena. Busca estar listo para la vuelta del fútbol ¡Mirá!



Nota COMPLETA ►► https://t.co/F6OtidJibj pic.twitter.com/KPO2fUSYLu — Uno Santa Fe (@unosantafe) May 13, 2020

Uno de ellos fue el preparador físico Pablo Santella quien manifestó: "No lo conocía a Brian y tuve la oportunidad de conocerlo como persona y como profesional. Me sorprendió porque es un buen tipo que está a disposición de todos. Es un futbolista que se preocupa por su estado de forma. Él mismo me ha presentado trabajos y no estaba muy errado. Su carrera le permitió ver muchas cosas. A veces lo tenía que parar para que no siga entrenando. Vive para el fútbol y le apasiona entrenarse con y sin pelota".

Luego de unas semanas de trabajar en el predio, el delantero volvió a su casa para llevar adelante la cuarentena junto a su familia y continuar con la rutina de entrenamiento. Y precisamente en las últimas horas, a través de su cuenta de instagram subió un video en donde se lo observa trabajando con un colaborador, realizando ejercicios físicos y con pelota.