Cómo funciona StopApuestas, la app que permite a los padres controlar el uso digital de sus hijos

La herramienta presentada por el gobierno de Santa Fe propone un sistema preventivo basado en accesos autorizados. Opera con dos aplicaciones complementarias y transforma celulares y tablets en entornos seguros para menores.

El gobierno de Santa Fe lanzó StopApuestas , una aplicación diseñada para prevenir el acceso de menores a sitios de apuestas ilegales, contenidos violentos y entornos digitales riesgosos , con un esquema de control parental que cambia el enfoque tradicional.

A diferencia de otras herramientas que funcionan bloqueando páginas peligrosas, el sistema propone un modelo preventivo: solo se puede acceder a contenidos previamente autorizados . De este modo, el entorno digital se construye desde el inicio bajo criterios de seguridad.

Dos aplicaciones, un mismo sistema

El funcionamiento se basa en dos aplicaciones complementarias. Por un lado, los adultos descargan una versión desde la cual pueden crear perfiles, definir permisos y administrar el uso del dispositivo. Por otro, los menores utilizan una app que convierte el celular o la tablet en un espacio cerrado y controlado.

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En ese entorno, se bloquean navegadores externos y cualquier acceso por fuera del sistema, lo que garantiza que la navegación quede limitada únicamente a los contenidos habilitados.

Lista blanca: el corazón del sistema

El eje central es la denominada “lista blanca”, un mecanismo que permite el acceso solo a sitios y aplicaciones autorizadas, en lugar de intentar bloquear miles de opciones riesgosas.

La plataforma incluye una base inicial elaborada por el Estado provincial, con más de 400 sitios web y 200 aplicaciones seguras, aunque cada familia puede personalizar los permisos según sus propios criterios.

Cuando un menor intenta ingresar a un contenido no habilitado, el sistema ofrece la posibilidad de enviar una solicitud al adulto responsable, quien decide en tiempo real si autoriza o rechaza el acceso.

Este mecanismo no solo refuerza el control, sino que también busca promover el diálogo y el acompañamiento familiar en el uso de la tecnología.

Prevención frente a un problema en crecimiento

La aplicación surge en un contexto de preocupación por el avance de las apuestas online entre adolescentes y otros riesgos digitales. En ese marco, la herramienta apunta a proteger a niños y jóvenes en el denominado “barrio digital”, donde hoy transcurre gran parte de su socialización.

Impulsada por la Secretaría de Tecnologías para la Gestión y la Lotería de Santa Fe, StopApuestas se presenta como una política pública que combina prevención, educación y control, con el objetivo de ofrecer a las familias una herramienta concreta para acompañar el uso de dispositivos móviles.

Cómo descargar la app StopApuestas

Quienes deseen utilizar la herramienta pueden acceder a las versiones para adultos y menores según el sistema operativo del dispositivo:

iOS (Apple)

Android