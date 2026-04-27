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Unión endureció su postura y va a AFA con todo contra Racing

Unión activó un reclamo formal por la venta de Adrián Balboa y analiza avanzar también por la operación de Juan Ignacio Nardoni. Crece la tensión con la dirigencia de Avellaneda.

Ovación

Por Ovación

27 de abril 2026 · 13:40hs
Unión endureció su postura y va a AFA con todo contra Racing

La paciencia se terminó en Unión. Luego de semanas de gestiones sin respuestas concretas, la dirigencia decidió llevar a la Cámara de Disputas de la AFA su reclamo contra Racing Club por una deuda vinculada a la transferencia del delantero uruguayo Adrián Balboa.

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Según sostienen desde Santa Fe, el club de Avellaneda no está cumpliendo con los pagos correspondientes derivados de la venta del atacante al FC Pari Nizhniy Novgorod, que milita en la Premier League de Rusia.

Otro frente abierto por Unión: el caso Nardoni

El conflicto no se limita a esa operación. En paralelo, Unión evalúa presentar un nuevo reclamo por la transferencia de Juan Ignacio Nardoni al Grêmio.

Se trata de una negociación que, según los números oficiales, se cerró en 8 millones de dólares por el 80% del pase, pero que dejó más dudas que certezas en la dirigencia rojiblanca.

Desde el club aseguran que aún no recibieron el porcentaje que les corresponde, lo que incrementó la desconfianza en torno a los montos y las condiciones en que se ejecutó la operación.

Reuniones sin respuestas claras de Racing

Hace algunas semanas, dirigentes de Unión viajaron a Buenos Aires en busca de documentación que aclarara los números tanto de la venta de Nardoni como la de Balboa.

Lejos de traer certezas, el encuentro dejó más interrogantes que respuestas. Las cifras presentadas no convencieron y, en Santa Fe, comenzó a instalarse una sospecha más profunda: que los montos percibidos por Racing podrían ser superiores a los informados.

La relación, en su punto más tenso

Desde Avellaneda argumentan dificultades económicas para justificar los retrasos. Sin embargo, en Unión el foco ya no está solo en los plazos, sino en la transparencia de las operaciones.

El dato concreto es que el dinero no aparece, y con el correr de los días la relación entre ambas instituciones se fue deteriorando.

Un conflicto que puede escalar

La decisión de acudir a la AFA marca un punto de quiebre. Unión pasó de la espera a la acción y ahora busca respaldo institucional para hacer valer sus derechos económicos.

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Si prospera el reclamo por Balboa y se suma el de Nardoni, el conflicto podría escalar y derivar en una disputa más profunda entre dos clubes con vínculos recientes en el mercado de pases.

En Santa Fe lo tienen claro: cuando los números no cierran, la confianza se rompe. Y en este caso, el desgaste ya parece irreversible.

Unión Racing Balboa
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