Colón sumó un punto con carácter en Santa Fe y las estadísticas reflejan que incluso pudo haber sido más. El empate ante Godoy Cruz por la fecha 11 de la Zona A de la Primera Nacional dejó mucho que el resultado: mostró a un equipo competitivo aún en inferioridad
Datos contundentes: Colón resistió con uno menos y dejó en claro que pudo ganarlo
Colón jugó más de 45' en inferioridad por la roja de Matías Godoy, pero sostuvo el partido con carácter y generó las chances más claras ante Godoy Cruz. Mirá
Por Ovación
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Las estadísticas de Colón-Godoy Cruz
El partido cambió temprano con la expulsión de Matías Godoy, que obligó a Colón a reconfigurar su planteo y sostener un trámite intenso y parejo con un jugador menos durante más de 45 minutos. Lejos de replegarse por completo, el Sabalero se mantuvo firme, ordenado y hasta se animó a ir por más.
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Los números respaldan esa sensación. Colón terminó con el 52% de la posesión frente al 48% de su rival, y fue más punzante en ataque: 11 remates contra 6, con 7 disparos al arco ante apenas 2 de Godoy Cruz. Incluso en pelota parada también marcó diferencias, con 5 córners a favor contra 2.
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En un contexto de tensión y desgaste físico, producto de la inferioridad numérica, el equipo santafesino no perdió protagonismo. Si bien Godoy Cruz tuvo más ataques (131 contra 98), le faltó claridad en los metros finales, mientras que Colón fue más efectivo en la generación de situaciones concretas.
El empate, entonces, cobra valor no solo por el contexto adverso, sino también por la respuesta futbolística. Porque jugando con uno menos, el Sabalero no solo resistió: compitió, generó y dejó en claro que, aun en desventaja, está para pelear cada partido.