Se viene la fecha 8 en la zona A1 y A2 del Apertura de la ASB

Este martes comenzará la actividad en el Apertura de la A1 de la ASB y concluirá el jueves. Por la A2, todo se nucleará entre miércoles y jueves. El repaso

Este martes comenzará la actividad en el Apertura de la A1 en la ASB y concluirá el jueves, rearmando las presentaciones de elencos que continúan jugando Liga Federal. Toda la grilla.

21.30 CUST A vs. República del Oeste

MIÉRCOLES 29 DE ABRIL

21.30 Rivadavia Juniors vs. Colón (SF)

JUEVES 30 DE ABRIL

21.30 Unión (SF) vs. Almagro

21.30 Banco Provincial vs. Sanjustino

21.30 Alma Juniors vs. Gimnasia

Libre: Colón (SJ)

TORNEO APERTURA A1 - PENDIENTE FECHA 3

MARTES 28 DE ABRIL

21.30 Colón (SJ) vs. Unión (SF)

TABLA DE POSICIONES

Rivadavia; Sanjustino, Colón (SJ) y Alma Juniors 10 (4-2); Colón (SF) 9 (4-1); República del Oeste 9 (3-3); Gimnasia y Unión 8 (3-2); Almagro 8 (2-4); Banco 7 (1-5) y CUST A 7 (0-7)

Se viene también la fecha 8 en la A2 del Apertura

El torneo Apertura de la ASB en la A2 ingresa en territorio de definiciones, con un duelo atrapante en la casa del único puntero e invicto. Programación y cómo está la tabla.

TORNEO APERTURA A2 - FECHA 8

MIÉRCOLES 29 DE ABRIL

21.30 Kimberley vs. Regatas Coronda

21.30 Regatas (SF) vs. El Quillá

JUEVES 30 DE ABRIL

21.30 CUST B vs. Alumni (LP)

21.30 UNL vs. Macabi

21.30 Santa Rosa vs. Argentino

Libre: Centenario

TABLA DE POSICIONES

Kimberley 12 (6-0); Regatas Coronda 11 (4-3); El Quillá, Regatas (SF), Alumni y Macabi 10 (4-2); UNL, Santa Rosa y Centenario 9 (2-5); Argentino 8 (2-4) y CUST B 7 (1-5)