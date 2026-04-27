Este martes comenzará la actividad en el Apertura de la A1 en la ASB y concluirá el jueves, rearmando las presentaciones de elencos que continúan jugando Liga Federal. Toda la grilla.
Se viene la fecha 8 en la zona A1 y A2 del Apertura de la ASB
Este martes comenzará la actividad en el Apertura de la A1 de la ASB y concluirá el jueves. Por la A2, todo se nucleará entre miércoles y jueves. El repaso
Por Ovación
TORNEO APERTURA A1 – FECHA 8
MARTES 28 DE ABRIL
21.30 CUST A vs. República del Oeste
MIÉRCOLES 29 DE ABRIL
21.30 Rivadavia Juniors vs. Colón (SF)
JUEVES 30 DE ABRIL
21.30 Unión (SF) vs. Almagro
21.30 Banco Provincial vs. Sanjustino
21.30 Alma Juniors vs. Gimnasia
Libre: Colón (SJ)
TORNEO APERTURA A1 - PENDIENTE FECHA 3
MARTES 28 DE ABRIL
21.30 Colón (SJ) vs. Unión (SF)
TABLA DE POSICIONES
Rivadavia; Sanjustino, Colón (SJ) y Alma Juniors 10 (4-2); Colón (SF) 9 (4-1); República del Oeste 9 (3-3); Gimnasia y Unión 8 (3-2); Almagro 8 (2-4); Banco 7 (1-5) y CUST A 7 (0-7)
Se viene también la fecha 8 en la A2 del Apertura
El torneo Apertura de la ASB en la A2 ingresa en territorio de definiciones, con un duelo atrapante en la casa del único puntero e invicto. Programación y cómo está la tabla.
TORNEO APERTURA A2 - FECHA 8
MIÉRCOLES 29 DE ABRIL
21.30 Kimberley vs. Regatas Coronda
21.30 Regatas (SF) vs. El Quillá
JUEVES 30 DE ABRIL
21.30 CUST B vs. Alumni (LP)
21.30 UNL vs. Macabi
21.30 Santa Rosa vs. Argentino
Libre: Centenario
TABLA DE POSICIONES
Kimberley 12 (6-0); Regatas Coronda 11 (4-3); El Quillá, Regatas (SF), Alumni y Macabi 10 (4-2); UNL, Santa Rosa y Centenario 9 (2-5); Argentino 8 (2-4) y CUST B 7 (1-5)