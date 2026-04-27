Primera intimación a la madre de un alumno de 13 años a pagar más de $6 millones por un operativo policial tras una amenaza escolar

Se trata de una intimación extrajudicial originada en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, como consecuencia de la investigación policial y judicial de una amenaza escrita por un alumno de 13 años de la escuela Don Bosco el 16 de abril.

Esta tarde de lunes, oficiales de la Comisaría 9° de la ciudad de Santa Fe, y por orden de la Justicia, fueron hasta la vivienda familiar ubicada en el barrio Los Hornos, donde residen los padres de un menor del Complejo Educativo Don Bosco.

Los oficiales se hicieron presentes para notificarlos sobre el pago que deberán abonar de 6.024.944 pesos por los costos operativos, administrativos y derivados de la intervención estatal por la nota amenazante que realizó su hijo de 13 años el 16 de abril.

Santa Fe investiga amenazas en escuelas y advierte sobre el "efecto contagio" entre adolescentes

El arma secuestrada

El 16 de abril de 2026, la fiscal de la Minoridad, Ana Laura Gioria, ordenó notificar a una mujer sobre la presunta autoría de su hijo de 13 años en relación a una amenaza escrita en un papel en la escuela Don Bosco.

Amenazas falsas en escuelas de Santa Fe: cómo es el protocolo para cobrar los operativos

Luego, y con la aceptación de la mujer, los policías de la Comisaría 9° ingresaron en la vivienda y secuestraron una pistola de aire comprimido calibre 4,5.

Primera aplicación de la medida

Las autoridades de la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe fueron informadas, y éstas hicieron lo propio con el estricto cumplimiento de la notificación ordenada por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe.