Los Pumitas cayeron en el debut en el Rugby Championship M20

Los Pumitas, con el santafesino Agustín Ponzio como titular, sufrieron una dura derrota por 48 a 21 ante Sudáfrica en el inicio del Rugby Championship M20. En Porth Elizabeth, el conjunto dirigido por Nicolás Fernández Miranda fue claramente superado por un poderoso rival en la primera fecha del certamen que sirve de preparación para el Mundial juvenil de este año.

Los Baby Boks tomaron la iniciativa desde el comienzo y se pusieron rápidamente en ventaja para marcar una clara diferencia que se estiró hasta terminar el primer tiempo con un parcial por demás elocuente: 36 a 0. Con los cambios las cosas no cambiaron demasiado, Los Pumitas tuvieron algo más de posesión de pelota y al menos pudieron descontar con dos tries del riojano Federico Torre y uno del capitán tucumano Tomás Dande, todos convertidos por Manuel Giannantonio, frente a un adversario infinitamente superior en lo físico y lo técnico.

Los Pumitas cayeron ante Sudáfrica en Port Elizabeth

A los dos minutos de haber comenzado el partido, la gran figura de los Junior Springboks en el día de hoy, Ethan Adams, quebró fácilmente la línea defensiva albiceleste y se zambulló al ingoal para conseguir los cinco primeros puntos para el elenco dirigido por Kevin Foote. Siete minutos más tarde, y tras varias fases en la cual el local consiguió ganar metros con sencillez, su número nueve, Hendré Schoeman, fue el autor de la segunda conquista. Entre los 16 y los 19, dos nuevos tries para los saffas: primero, con Yaqeen Ahmed, su número diez. Después, por medio de Jack Benade, su wing derecho, para que el marcador quede 24-0.

Pero el asedio verde y oro continuó, ya que a los 26 fue otra vez Adams el que a pura potencia logró vulnerar la débil pared defensiva de la nómina conducida para el 31-0 transitorio, ya que Ahmed, de buen andar, estuvo fin con el remate desde el tee. Por último en el acto inicial, Benade obtuvo su segundo festejo personal a falta de seis minutos de que se baje la persiana ya con el trámite definido incluso con casi 45 minutos por jugar: 36-0 y a otra cosa.

Ya en el complemento, a los once minutos, Oliver Reid, pilar izquierdo que había ingresado poco antes al terreno de juego, sumó los primeros cinco puntos de la segunda mitad para el representativo de la SARU (South African Rugby Union), que luego fueron siete con la conversión de Ahmed para el 43-0 en el luminoso.Poco después, a los 15, Benade llegó a su hattrick. Fue por la punta derecha y casi sin oposición, ya que la Argentina había hecho el esfuerzo cerca al ingoal y lo único que tuvo que hacer su oponente fue abrir hacia la derecha para encontrar a su wing.

image El próximo compromiso para el seleccionado juvenil argentino será el domingo ante Nueva Zelanda, a las 9.

Pero hubo un momento en el cual la marea sudafricana finalmente llegó a su fin… aunque sea de manera transitoria, ya que a los 23´ fue Federico Torre quien apoyó el primer try del máximo representativo juvenil de la Unión Argentina de Rugby en esta edición del Rugby Championship M20. El mismo fue convertido por Manuel Giannantonio para el 48-7 parcial.Sobre el final, dos nuevos tries para la Argentina por medio de su capitán, Tomás Dande, y nuevamente con Torre como artífice. Giannantonio se mostró infalible y terminó 3/3 en sus envíos a las haches para el 48-21 decisivo.

Luego de esta caída, y sin haber conseguido puntos en este primer compromiso, Los Pumitas enfrentarán a Nueva Zelanda con el objetivo de obtener su primer éxito en este 2026. Será este domingo 3 de mayo, desde las 9 de la mañana, en el mismo recinto, ya que el torneo se desarrolla exclusivamente en la sede que albergó a Southern Kings durante su travesía por el Super Rugby y al cual Jaguares visitó por duplicado (2016 y 2017).

Síntesis: Los Pumitas 21- Sudáfrica 48

Los Pumitas: 1. Benjamín Farias Cerioni, 2. Nicolás Cambiasso, 3. Bautista Salinas Mealla, 4. Jeremy Annand, 5. Agustín Ponzio, 6. Tomás Dande (C), 7. Joaquín Pascual Viale, 8. Basilio Cañas, 9. Ignacio Zabella, 10. Manuel Giannantonio, 11. Mateo Tanoni, 12. Pedro Coll, 13. Ramón Fernández Miranda, 14. Constantino Keller, 15. Luciano Avaca. Luego ingresaron: 16. Manuel Cuneo Camargo, 17. Fabrizio Cebron, 18. Federico Narváez, 19. Jerónimo Serondo, 20. Federico Torre, 21. Juan Preumayr, 22. Benjamín Ordiz, 23. Simón Pfister

Sudáfrica: 1. Rambo Kubheka, 2. Liam van Wyk, 3. Danie Kruger, 4. Heinrich Theron, 5. Riley Norton (C), 6. Luke Canon, 7. Thomas Beling, 8. Kebotile Maake, 9. Hendré Schoeman, 10. Yaqeen Ahmed, 11. Lindsey Jansen, 12. Ethan Adams, 13. Samuel Badenhorst, 14. Jack Benade, 15. Alzeadon Felix. Luego ingresaron: 16. Mahle Sithole, 17. Oliver Reid, 18. Kai Pratt, 19. JD Hattingh, 20. Risima Khosa, 21. Jayden Brits, 22. Vusi Moyo, 23. Khuthadzo Rasivhaga.

Primer tiempo: 2' Try de Ethan Adams (S), 8' Try de Hendré Schoeman, convertido por Yaqeen Ahmed (S), 15' Try y conversión de Yaqeen Ahmed (S), 18' Try de Jack Benade (S), 25' Try de Ethan Adams, convertido por Yaqeen Ahmed (S), 33' Try de Jack Benade (S).

Segundo tiempo: 10' Try de Oliver Reid, convertido por Yaqeen Ahmed (S), 16' Try de Jack Benade (S), 22' Try de Federico Torre, convertido por Manuel Giannantonio (A), 33' Try de Tomás Dande, convertido por Manuel Giannantonio (A), 40' Try de Federico Torre, convertido por Manuel Giannantonio (A).

Cancha: Nelson Mandela Bay Stadium

Árbitro: Gonzalo de Achaval

-Rugby Championship M20:

Fecha 2 – 3 de mayo

Argentina vs Nueva Zelanda – 9

Sudáfrica vs Australia – 11:10

Fecha 3 – 9 de mayo

Argentina vs Australia – 9

Sudáfrica vs Nueva Zelanda – 11:10