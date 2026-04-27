Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, expectante: así estarían los cruces de octavos de final antes de visitar a Vélez

Unión se ubica en zona de clasificación y, si el torneo terminara hoy, tendría un cruce exigente en octavos. La visita a Vélez puede cambiarlo todo.

Ovación

Por Ovación

27 de abril 2026 · 11:40hs
Unión, expectante: así estarían los cruces de octavos de final antes de visitar a Vélez

Prensa Unión

A falta de dos fechas para el cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2026, Unión se mantiene en zona de clasificación, aunque sin demasiado margen de error.

LEER MÁS: El historial entre Unión y Vélez en Primera División

En este momento, el equipo santafesino se ubica en el octavo puesto de la Zona A, lo que lo emparejaría con uno de los líderes del otro grupo en los playoffs. Por eso, el partido ante Vélez no solo puede asegurar la clasificación, sino también modificar sustancialmente su futuro rival.

El cuadro actual de los playoffs, con Unión adentro

Con varios equipos ya clasificados —River, Boca, Vélez, Estudiantes, Talleres, Lanús, Rosario Central, Argentinos e Independiente Rivadavia—, así quedarían hoy los cruces:

Parte alta del cuadro

*Estudiantes de La Plata vs Barracas Central

*Argentinos Juniors vs Lanús

*River Plate vs Independiente

*Vélez Sarsfield vs Gimnasia

Parte baja del cuadro

*Independiente Rivadavia vs Unión

*Talleres de Córdoba vs Belgrano

*Boca Juniors vs Huracán

*Rosario Central vs San Lorenzo

Un cruce bravo para Unión

De mantenerse en esa posición, Unión debería enfrentar a Independiente Rivadavia, uno de los equipos más sólidos de la Zona B y actual líder.

Sería, sin dudas, uno de los cruces más exigentes de los octavos de final, lo que refuerza la importancia de sumar en las fechas que quedan para escalar posiciones.

LEER MÁS: Cómo le fue a Unión con Sebastián Martínez como árbitro

El duelo ante Vélez aparece como una verdadera bisagra. No solo porque puede asegurar la clasificación, sino porque le permitiría a Unión mejorar su ubicación en la tabla y, en consecuencia, acceder a un rival más accesible en la primera ronda.

En un torneo donde los detalles definen, el Tate no solo juega por meterse en playoffs: también juega por cómo quiere empezar a transitarlos.

Unión Vélez octavos de final
Noticias relacionadas
como le fue a union con sebastian martinez como arbitro

Cómo le fue a Unión con Sebastián Martínez como árbitro

union se juega todo en liniers: obligado a reaccionar ante velez para meterse en playoffs

Unión se juega todo en Liniers: obligado a reaccionar ante Vélez para meterse en playoffs

Unión empató con Belgrano y sumó su primer punto en el campeonato.

Fútbol femenino: Unión sumó su primer punto ante Belgrano

Unión acumula dos derrotas consecutivas como visitante.

Unión debe dejar atrás la racha negativa que arrastra en condición de visitante

Lo último

Sebastián Méndez: Mi salida de Unión a Vélez no fue por dinero

Sebastián Méndez: "Mi salida de Unión a Vélez no fue por dinero"

Se viene la fecha 8 en la zona A1 y A2 del Apertura de la ASB

Se viene la fecha 8 en la zona A1 y A2 del Apertura de la ASB

Datos contundentes: Colón resistió con uno menos y dejó en claro que pudo ganarlo

Datos contundentes: Colón resistió con uno menos y dejó en claro que pudo ganarlo

Último Momento
Sebastián Méndez: Mi salida de Unión a Vélez no fue por dinero

Sebastián Méndez: "Mi salida de Unión a Vélez no fue por dinero"

Se viene la fecha 8 en la zona A1 y A2 del Apertura de la ASB

Se viene la fecha 8 en la zona A1 y A2 del Apertura de la ASB

Datos contundentes: Colón resistió con uno menos y dejó en claro que pudo ganarlo

Datos contundentes: Colón resistió con uno menos y dejó en claro que pudo ganarlo

Primera intimación a la madre de un alumno de 13 años a pagar más de $6 millones por un operativo policial tras una amenaza escolar

Primera intimación a la madre de un alumno de 13 años a pagar más de $6 millones por un operativo policial tras una amenaza escolar

Cómo funciona StopApuestas, la app que permite a los padres controlar el uso digital de sus hijos

Cómo funciona StopApuestas, la app que permite a los padres controlar el uso digital de sus hijos

Ovación
Datos contundentes: Colón resistió con uno menos y dejó en claro que pudo ganarlo

Datos contundentes: Colón resistió con uno menos y dejó en claro que pudo ganarlo

Sebastián Méndez: Mi salida de Unión a Vélez no fue por dinero

Sebastián Méndez: "Mi salida de Unión a Vélez no fue por dinero"

Incidentes en Colón: confirman sanciones y apuntan a la interna de la barra sabalera 

Incidentes en Colón: confirman sanciones y apuntan a la interna de la barra sabalera 

Los Pumitas cayeron en el debut en el Rugby Championship M20

Los Pumitas cayeron en el debut en el Rugby Championship M20

Unión, expectante: así estarían los cruces de octavos de final antes de visitar a Vélez

Unión, expectante: así estarían los cruces de octavos de final antes de visitar a Vélez

Policiales
Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Escenario
Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica