Unión, expectante: así estarían los cruces de octavos de final antes de visitar a Vélez

Unión se ubica en zona de clasificación y, si el torneo terminara hoy, tendría un cruce exigente en octavos. La visita a Vélez puede cambiarlo todo.

A falta de dos fechas para el cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2026, Unión se mantiene en zona de clasificación, aunque sin demasiado margen de error.

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En este momento, el equipo santafesino se ubica en el octavo puesto de la Zona A, lo que lo emparejaría con uno de los líderes del otro grupo en los playoffs. Por eso, el partido ante Vélez no solo puede asegurar la clasificación, sino también modificar sustancialmente su futuro rival.

El cuadro actual de los playoffs, con Unión adentro

Con varios equipos ya clasificados —River, Boca, Vélez, Estudiantes, Talleres, Lanús, Rosario Central, Argentinos e Independiente Rivadavia—, así quedarían hoy los cruces:

Parte alta del cuadro

*Estudiantes de La Plata vs Barracas Central

*Argentinos Juniors vs Lanús

*River Plate vs Independiente

*Vélez Sarsfield vs Gimnasia

Parte baja del cuadro

*Independiente Rivadavia vs Unión

*Talleres de Córdoba vs Belgrano

*Boca Juniors vs Huracán

*Rosario Central vs San Lorenzo

Un cruce bravo para Unión

De mantenerse en esa posición, Unión debería enfrentar a Independiente Rivadavia, uno de los equipos más sólidos de la Zona B y actual líder.

Sería, sin dudas, uno de los cruces más exigentes de los octavos de final, lo que refuerza la importancia de sumar en las fechas que quedan para escalar posiciones.

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El duelo ante Vélez aparece como una verdadera bisagra. No solo porque puede asegurar la clasificación, sino porque le permitiría a Unión mejorar su ubicación en la tabla y, en consecuencia, acceder a un rival más accesible en la primera ronda.

En un torneo donde los detalles definen, el Tate no solo juega por meterse en playoffs: también juega por cómo quiere empezar a transitarlos.