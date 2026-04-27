Mano dura tras los incidentes en Colón: Peverengo confirmó sanciones y apunta a la interna de la barra

Fernando Peverengo dio detalles de lo ocurrido en la tribuna sur de la cancha de Colón. Ratificó detenciones, anunció derecho de admisión y dejó un mensaje claro de cara al futuro.

Lo que debía ser una jornada de fútbol terminó con un fuerte operativo policial en el estadio de Colón. Tras el empate frente a Godoy Cruz, los incidentes en la tribuna sur derivaron en la intervención de las fuerzas de seguridad y en la demora de cientos de hinchas.

En conferencia de prensa, Fernando Peverengo, responsable de Seguridad en Eventos Masivos, trazó un balance del operativo y dejó definiciones contundentes.

Detenidos y admisión prohibida en Colón

El funcionario confirmó que ocho personas fueron detenidas, entre ellas una mujer, y adelantó que todas quedarán alcanzadas por el derecho de admisión:

“La sanción tendrá un piso de dos años y se aplica a nivel nacional”.

Esto implica que los involucrados no podrán ingresar a ningún estadio del país, una medida que busca desalentar este tipo de conductas.

Interna y “demostración de poder”

Según explicó Peverengo, los hechos no fueron aislados. Por el contrario, los vinculó a una disputa interna entre grupos de la hinchada, que intentaron marcar presencia en el estadio: “Fue un mensaje entre sectores, una demostración de poder”.

colón tribuna.jpg @SabaleroSupremo

En ese marco, recordó que la restricción de banderas e instrumentos sigue vigente en la tribuna sur justamente para evitar la convivencia de facciones.

El costo lo pagaron todos en Colón

Uno de los puntos que más remarcó el funcionario fue el impacto que tuvieron los incidentes en el público general. La decisión de no habilitar una de las salidas del estadio generó demoras en la desconcentración.

“Por 20 o 30 personas, se termina afectando a miles”, explicó, al tiempo que advirtió que este tipo de medidas se repetirán cada vez que haya irregularidades.

Sin castigo al club, pero con advertencia

Por ahora, no habrá sanciones para Colón, aunque Peverengo reconoció que se evaluó una clausura parcial del estadio. Finalmente, se optó por sostener el esquema actual y reforzar los controles.

“No queremos que paguen todos por unos pocos, pero vamos a seguir ajustando los operativos”, señaló.

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Consultado por las banderas con mensajes contra la dirigencia —incluido el presidente José Alonso—, indicó que el tema ya está judicializado y bajo investigación.

Además, confirmó que se mantiene el diálogo con el club y que se podría ampliar la denuncia en las próximas horas.

Lo que viene: posible presencia en Lomas de Zamora

Pensando en el partido ante Los Andes, Peverengo deslizó que se analiza habilitar unos 3.000 hinchas sabaleros en el estadio Eduardo Gallardón.

De todos modos, aclaró que la decisión final dependerá de los organismos de seguridad y de la coordinación con Nación.

Lejos de dar el tema por cerrado, el funcionario fue claro: “Esto no está terminado, siempre quedan resabios”.

La frase resume el escenario que atraviesa Colón fuera de la cancha: una situación compleja, con focos de conflicto que obligan a redoblar controles y sostener una política firme en materia de seguridad.