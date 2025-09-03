Uno Santa Fe | vacunación

Continúa la campaña de vacunación en las escuelas de la ciudad de Santa Fe

La campaña de vacunación de la Municipalidad de Santa Fe llega este miércoles a la Escuela N.º 1.321 “Dr. Zapata Gollán” para niños en edad de ingreso escolar

3 de septiembre 2025 · 08:34hs
La vacunación será en la escuela primaria Dr. Zapata Gollán.

La Municipalidad de Santa Fe continúa con el #ModoVacuna, la campaña de vacunación itinerante en conjunto con el Ministerio de Salud provincial y llega a las escuelas primarias de la ciudad para completar los esquemas de inmunización de estudiantes, reforzando la protección contra el sarampión, la rubéola, las paperas, la poliomielitis, la difteria, el VPH y la meningitis.

Vacunación para niños y preadolescentes

El objetivo es completar los esquemas de vacunación de niños en edad de ingreso escolar, y prevenir enfermedades como el sarampión, la rubéola, entre otras, en preadolescentes. Esta estrategia busca cerrar la brecha generada por la baja de las coberturas en los últimos años y prevenir enfermedades que estaban controladas.

En esta ocasión, la campaña #ModoVacuna estará en la Escuela N.º 1.321 “Dr. Zapata Gollán”, de 11 a 14, para vacunar a 49 niños que recibirán las dosis correspondientes para impedir el regreso de las enfermedades mencionadas.

La campaña se dirige a dos grupos claves: por un lado, los niños en edad de ingreso escolar (entre cinco y seis años), que recibirán refuerzos contra enfermedades como sarampión, rubéola, paperas, poliomielitis y difteria; y por otro, los preadolescentes de 11 años, a quienes se aplicarán vacunas como la del VPH –que previene ciertos tipos de cáncer–, la del meningococo y otros refuerzos esenciales en una etapa de mayor actividad social. Cada dosis no solo protege de forma individual, sino que también contribuye a la inmunidad colectiva, evitando brotes y fortaleciendo la salud comunitaria.

La jornada de vacunación ya pasó por la Escuela N.º 21 “Pedro De Vega”, y se extenderá durante septiembre a las escuelas N.º 880 “Domingo Guzmán Silva”, N.º 1.413 “Monseñor Alfonso Durán”, Colegio Don Bosco, N.º 20 “Dr. Mariano Quiroga”, N.º 42 “General Gregorio Las Heras”, N.º 1.000 “Marcos Sastre”, N.º 1.258 “Simón Bolívar” y N.º 3.144 “Nuestra Señora de Itatí”.

El recorrido prevé alcanzar 10 escuelas por mes y permitirá que la vacunación llegue directamente a las aulas, sin que las familias tengan que gestionar traslados o turnos, facilitando el acceso y cuidando a toda la comunidad escolar.

