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Vacunación antigripal: Santa Fe superó las 82.000 dosis en nueve días y creció más de 230 % respecto a 2025

El operativo provincial mostró una fuerte adhesión en el inicio de la campaña 2026. La continuidad dependerá del envío de nuevas dosis por parte de Nación.

21 de marzo 2026 · 11:04hs
Vacunación antigripal: Santa Fe superó las 82.000 dosis en nueve días y creció más de 230 % respecto a 2025

Vacunación antigripal: Santa Fe superó las 82.000 dosis en nueve días y creció más de 230 % respecto a 2025

El Gobierno de Santa Fe aplicó 82.471 dosis de la vacuna antigripal en los primeros nueve días de la campaña 2026, un número que marca un incremento del 234,9 % en comparación con el mismo período del año pasado, cuando se habían registrado 24.626 aplicaciones.

El operativo se desarrolla de manera progresiva y sujeta a la disponibilidad de vacunas enviadas por el Gobierno nacional, que este año adelantó el cronograma de inmunización. En ese marco, la Provincia informó que ya se distribuyeron todas las dosis recibidas, incluyendo el stock de reserva, y se solicitó el envío de nuevas partidas para sostener la campaña en hospitales y centros de salud.

La directora provincial de Prevención y Promoción de la Salud, Analía Chumpitaz, destacó el alcance del operativo y la respuesta de la población. “Estamos muy conformes con la respuesta ciudadana y con el trabajo de los equipos de salud, que desde el primer día atendieron una gran demanda”, señaló.

En esa línea, la funcionaria subrayó que el avance de la vacunación permite reducir el riesgo de complicaciones graves, internaciones y secuelas asociadas a la influenza, especialmente en los grupos más vulnerables.

Cómo se distribuyeron las dosis

En cuanto al detalle de las aplicaciones, la mayor cantidad se concentró en mayores de 65 años, con 30.710 dosis, seguidos por el personal de salud, con 21.896, y las personas de 9 a 64 años con factores de riesgo, que sumaron 18.224 inmunizados.

También se registraron 3.879 dosis en niños de 6 meses a 2 años, 3.251 en embarazadas, 2.848 en personal esencial, 1.441 en niños de 2 a 8 años y 222 en puérperas.

Desde el Ministerio de Salud recordaron que la campaña está destinada a grupos priorizados, como personas con enfermedades crónicas —entre ellas cardiopatías, diabetes u obesidad—, además de personal sanitario, embarazadas y niños pequeños.

El operativo continuará en todo el territorio provincial a medida que ingresen nuevas dosis, con el objetivo de ampliar la cobertura antes de la llegada de los meses de mayor circulación del virus.

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