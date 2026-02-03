Profini, figura en Unión: "Hacer mi primer gol es algo único tras tantos años de esfuerzo"

Rafael Profini, autor de uno de los goles y gran protagonista de la goleada de Unión ante Gimnasia de Mendoza, dejó su análisis y emoción

Rafael Profini fue una de las grandes figuras en la noche del lunes en el 15 de Abril. Unión goleó 4-0 a Gimnasia de Mendoza por la fecha 3 del Apertura y el volante coronó su actuación con un gol, además de un despliegue que lo convirtió en uno de los puntos más altos.

“Muy contento por esta victoria”, resumió tras el partido, todavía con la adrenalina del triunfo. El mediocampista reconoció que el inicio del torneo había dejado sensaciones encontradas y que el equipo necesitaba una respuesta contundente: “Nos había quedado un sabor amargo por las primeras fechas y hoy (por este lunes) lo ratificamos con nuestra gente, goleando. Era muy importante para nosotros”.

El mensaje, sin embargo, no se queda solo en la euforia. Profini fue claro al marcar el objetivo inmediato: “Era una obligación ganar, pero no hay que relajarse. Ahora hay que ir a buscar algo a Santiago”.

La emoción de Profini por su primer gol en Unión

En lo personal, el volante atraviesa un momento especial, fruto de la constancia y el trabajo silencioso: “Es una situación única después de tantos años de esfuerzo, por eso estoy muy feliz”. Sobre su presente y las oportunidades que va sumando, agregó: “Yo estoy tranquilo, esperando la chance y trato de aprovecharla, siempre pensando en ayudar al equipo”.

Por último, se refirió a las indicaciones del entrenador y a su rol dentro del campo. “Leo nos pide hacer las cosas simples en el medio, acompañar y llegar al área”, explicó, una consigna que quedó reflejada en el desarrollo del partido y en su aparición en el área rival para marcar.