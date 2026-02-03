Uno Santa Fe | Unión | Unión

Estigarribia: "Unión hizo un gran esfuerzo por mí y creo que puedo darle mucho más"

Marcelo Estigarribia, autor del tercero ante Gimnasia de Mendoza, celebró el triunfo de Unión en el 15 de Abril y contó por qué desechó las ofertas que tuvo

3 de febrero 2026 · 01:00hs
Estigarribia: Unión hizo un gran esfuerzo por mí y creo que puedo darle mucho más

Unión tuvo una noche ideal en Santa Fe y Marcelo Estigarribia fue uno de los protagonistas. El delantero marcó el tercer gol en la goleada 4-0 ante Gimnasia de Mendoza por la fecha 3 del Apertura y dejó definiciones claras sobre el momento del equipo y el suyo en lo personal.

• LEER MÁS: Unión dominó de principio a fin, aplastó a un limitado Gimnasia (M) y recuperó su mejor versión

“Contento por volver a ganar, porque lo necesitábamos”, arrancó Chelo, sin rodeos. El atacante reconoció que la caída previa había calado hondo: “La derrota con Lanús nos dejó un sabor a mierda y esta vez fuimos superiores de principio a fin”.

• LEER MÁS: El uno por uno de Unión en la goleada ante Gimnasia (M) en Santa Fe

Uno de los momentos destacados de la noche fue el penal que él mismo ejecutó. Con una sonrisa, contó la intimidad de la jugada: “Leo (Madelón) sabía que no iba a salir, por eso no levantaron el cartel”, dijo entre risas. “Estaba claro que iba a patear”.

• LEER MÁS: Madelón, pleno tras la goleada: "Este es el Unión que queremos"

Más allá del gol, el delantero valoró volver a estar desde el arranque y aportar para el colectivo: “Estoy contento de volver a ser titular y ayudar a que el equipo gane. En nuestra cancha siempre tenemos que imponer condiciones”.

Estigarribia también explicó una de las claves tácticas del partido: “Hablamos siempre que, jugando con dos puntas, hay que meter la pelota ahí”. Y fue más allá en el análisis: “Marcamos, tuvimos el control del juego y fuimos superiores siempre. Nunca nos lastimaron ni nos inquietaron”.

• LEER MÁS: La previa de Unión ante Gimnasia de Mendoza dejó una gran fiesta

Al repasar el inicio del torneo, comparó los distintos contextos: “Los partidos son diferentes. Con Platense era el debut y no estuvimos finos. Con Lanús estábamos bien y la expulsión nos complicó todo. Jugar con uno menos es muy difícil y creo que al menos merecimos empatar”. Por eso, remarcó la importancia del triunfo: “Era clave ganar y lo hicimos de muy buena manera”.

Chelo Estigarribia, solo con la cabeza en Unión

Por último, dejó en claro su compromiso con Unión y el valor de haber continuado más allá de los sondeos que recibió: “Siento que Unión hizo un esfuerzo importante por mí y creo que puedo dar mucho más. No me interesaron otros llamados ni tenía en la cabeza irme. Estoy acá para dar lo mejor”.

