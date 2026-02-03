Estigarribia: "Unión hizo un gran esfuerzo por mí y creo que puedo darle mucho más"

Marcelo Estigarribia, autor del tercero ante Gimnasia de Mendoza, celebró el triunfo de Unión en el 15 de Abril y contó por qué desechó las ofertas que tuvo

Unión tuvo una noche ideal en Santa Fe y Marcelo Estigarribia fue uno de los protagonistas. El delantero marcó el tercer gol en la goleada 4-0 ante Gimnasia de Mendoza por la fecha 3 del Apertura y dejó definiciones claras sobre el momento del equipo y el suyo en lo personal.

“Contento por volver a ganar, porque lo necesitábamos”, arrancó Chelo, sin rodeos. El atacante reconoció que la caída previa había calado hondo: “La derrota con Lanús nos dejó un sabor a mierda y esta vez fuimos superiores de principio a fin”.

Uno de los momentos destacados de la noche fue el penal que él mismo ejecutó. Con una sonrisa, contó la intimidad de la jugada: “Leo (Madelón) sabía que no iba a salir, por eso no levantaron el cartel”, dijo entre risas. “Estaba claro que iba a patear”.

Más allá del gol, el delantero valoró volver a estar desde el arranque y aportar para el colectivo: “Estoy contento de volver a ser titular y ayudar a que el equipo gane. En nuestra cancha siempre tenemos que imponer condiciones”.

Estigarribia también explicó una de las claves tácticas del partido: “Hablamos siempre que, jugando con dos puntas, hay que meter la pelota ahí”. Y fue más allá en el análisis: “Marcamos, tuvimos el control del juego y fuimos superiores siempre. Nunca nos lastimaron ni nos inquietaron”.

Al repasar el inicio del torneo, comparó los distintos contextos: “Los partidos son diferentes. Con Platense era el debut y no estuvimos finos. Con Lanús estábamos bien y la expulsión nos complicó todo. Jugar con uno menos es muy difícil y creo que al menos merecimos empatar”. Por eso, remarcó la importancia del triunfo: “Era clave ganar y lo hicimos de muy buena manera”.

Chelo Estigarribia, solo con la cabeza en Unión

Por último, dejó en claro su compromiso con Unión y el valor de haber continuado más allá de los sondeos que recibió: “Siento que Unión hizo un esfuerzo importante por mí y creo que puedo dar mucho más. No me interesaron otros llamados ni tenía en la cabeza irme. Estoy acá para dar lo mejor”.