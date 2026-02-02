La previa de Unión ante Gimnasia de Mendoza dejó una gran fiesta

Con banderas, cánticos y familias, los hinchas de Unión coparon las adyacencias del estadio antes del duelo ante Gimnasia de Mendoza. La cámara de UNO Santa Fe

La tarde-noche se tiñó de rojo y blanco en Santa Fe. Desde varias horas antes del partido, los hinchas de Unión comenzaron a reunirse en las inmediaciones del estadio 15 de Abril , donde la pasión le ganó lugar a la ansiedad. Entre canciones, abrazos y rituales de siempre, la previa se vivió como un verdadero evento popular.

Las calles cercanas al estadio se transformaron en un escenario de fervor tatengue . Grupos de amigos, familias completas y peñas llegaron con banderas, bombos y camisetas , armando un clima que mezcló fiesta y expectativa. El hincha rojiblanco volvió a demostrar que, más allá de los resultados, el acompañamiento es incondicional. Hubo cánticos constantes , puestos de comida improvisados y largas charlas futboleras en cada rincón.

El presente futbolístico suma una cuota de incertidumbre. Unión todavía no pudo ganar en las dos primeras fechas del torneo y la necesidad de sumar de a tres empieza a sentirse. Sin embargo, en la previa predominó la esperanza de que la tercera sea la vencida. Muchos simpatizantes coincidían en que el equipo necesita un triunfo que lo libere desde lo anímico. Aun así, el mensaje desde la tribuna fue claro: apoyo total en este momento clave.

Hinchas Unión 2 Todo el color de los hinchas de Unión.

A medida que se acercaba el horario del encuentro, el movimiento se intensificó. Las inmediaciones del estadio 15 de Abril se poblaron de camisetas rojiblancas, humo de parrillas y el sonido de los bombos marcando el pulso de la tarde. La previa fue, una vez más, una postal del sentimiento tatengue: pasión, pertenencia y fe en que el equipo pueda empezar a enderezar su camino en el campeonato.

Hinchas Unión 3

Más allá del resultado final, la gente ya jugó su propio partido. La fiesta en la previa, el aliento constante y la comunión entre tribuna y equipo reflejan una identidad que se mantiene intacta. La cámara de UNO Santa Fe estuvo como siempre en la previa.

Las fotos de las hinchas de Unión

Hinchas Unión 7

Hinchas Unión 6

Hinchas Unión 5