El desahogo de Tarragona en Unión: "Demostramos que somos un equipo fuerte"

Luego del contundente 4-0 ante Gimnasia de Mendoza, Cristian Tarragona destacó la importancia del triunfo para cortar la mala racha en Unión

Unión necesitaba una noche así en Santa Fe, por eso el 4-0 ante Gimnasia de Mendoza por la fecha 3 del Apertura no solo significó tres puntos, sino también un alivio colectivo para cortar la malaria. Así lo expresó Cristian Tarragona , una de las voces tras el encuentro.

“Era muy importante ganar”, remarcó el delantero. “Veníamos haciendo buenos partidos, pero no alcanzaba. Por suerte pudimos lograrlo, porque estábamos en deuda con la gente”, agregó, reflejando el sentir del plantel tras un arranque que no había sido sencillo.

• LEER MÁS: Madelón, pleno tras la goleada: "Este es el Unión que queremos"

Tarragona también puso el foco en la identidad del equipo y en lo que debe sostenerse de ahora en más: “Somos un equipo fuerte y lo demostramos. Por eso tenemos que mantener esta línea. Todos tenemos que sumar para el mismo lado”, señaló, en un mensaje claro de unidad y compromiso.

• LEER MÁS: El uno por uno de Unión en la goleada ante Gimnasia (M) en Santa Fe

El dilema de Tarragona en Unión

La goleada dejó además una situación llamativa dentro del área rival, que el propio delantero contó con una sonrisa: “Le dije que me la dé a mí por la jugada”, confesó. Y cerró, entre risas: “Veremos a quién se lo dan”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2018501997540913282&partner=&hide_thread=false EL TATENGUE AMPLIÓ LA VENTAJA



La pelota rebota en Paredes tras un centro de Tarragona y Unión le está ganando 2-0 a Gimnasia (M).#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/mwKnR6yKg2 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 3, 2026