Gremio subió la apuesta por Nardoni y la expectativa de Unión va en aumento

Gremio mejoró la oferta por Juan Nardoni y reavivó una negociación que sigue de cerca Unión, que tiene el 30% y una plusvalía. Racing sigue firme

Gremio decidió subir la apuesta por Juan Nardoni y el mercado volvió a encenderse pese a estar cerrado en Argentina. Lógico, hace ruido no solo en Racing , sino también en Unión , que hace rato viene ilusionándose con al fin sacarle rédito a la parte del pase que tiene.

El club brasileño acercó en las últimas horas una propuesta más ambiciosa: 7 millones de dólares más otros 2 millones por objetivos y condiciones de pago más favorables por el 80% del pase. Esto marca un claro avance respecto de los primeros contactos, que habían sido descartados por Racing.

Pero en la Academia mantienen la línea dura. La cifra que esperan es de 10 millones de dólares netos. La brecha sigue siendo de un millón y, por ahora, alcanza para frenar el acuerdo, más allá del interés firme del conjunto gaúcho.

¿Por qué Unión está tan expectante?

En este escenario aparece un tercero que observa con especial atención: Unión, que tiene el 30% de la ficha de Nardoni y, además, una plusvalía del 10% si la transferencia supera los 8 millones de dólares. Cada número cuenta y cada mejora en la oferta impacta directamente en Santa Fe.

Juan Nardoni Unión, atento a lo que pase con Juan Nardoni.

Por eso, en Racing analizan cada coma de la negociación. No solo está en juego la salida de una de sus piezas más valiosas, sino también cuánto quedará finalmente en sus arcas tras el reparto. Un dato no menor completa el cuadro: la cláusula de rescisión del volante es de 22 millones de dólares, un monto lejano por estas horas, pero que explica por qué en Avellaneda no tienen apuro ni intención de regalarlo.