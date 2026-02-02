Uno Santa Fe | Unión | Unión

Gremio subió la apuesta por Nardoni y la expectativa de Unión va en aumento

Gremio mejoró la oferta por Juan Nardoni y reavivó una negociación que sigue de cerca Unión, que tiene el 30% y una plusvalía. Racing sigue firme

Ovación

Por Ovación

2 de febrero 2026 · 20:22hs
Gremio subió la apuesta por Nardoni y la expectativa de Unión va en aumento

IG juan.nardoni

Gremio decidió subir la apuesta por Juan Nardoni y el mercado volvió a encenderse pese a estar cerrado en Argentina. Lógico, hace ruido no solo en Racing, sino también en Unión, que hace rato viene ilusionándose con al fin sacarle rédito a la parte del pase que tiene.

El club brasileño acercó en las últimas horas una propuesta más ambiciosa: 7 millones de dólares más otros 2 millones por objetivos y condiciones de pago más favorables por el 80% del pase. Esto marca un claro avance respecto de los primeros contactos, que habían sido descartados por Racing.

• LEER MÁS: Por ahora, Corvalán sigue en Unión y se aleja la chance de jugar en Quilmes

Pero en la Academia mantienen la línea dura. La cifra que esperan es de 10 millones de dólares netos. La brecha sigue siendo de un millón y, por ahora, alcanza para frenar el acuerdo, más allá del interés firme del conjunto gaúcho.

¿Por qué Unión está tan expectante?

En este escenario aparece un tercero que observa con especial atención: Unión, que tiene el 30% de la ficha de Nardoni y, además, una plusvalía del 10% si la transferencia supera los 8 millones de dólares. Cada número cuenta y cada mejora en la oferta impacta directamente en Santa Fe.

Juan Nardoni
Uni&oacute;n, atento a lo que pase con Juan Nardoni.

Unión, atento a lo que pase con Juan Nardoni.

Por eso, en Racing analizan cada coma de la negociación. No solo está en juego la salida de una de sus piezas más valiosas, sino también cuánto quedará finalmente en sus arcas tras el reparto. Un dato no menor completa el cuadro: la cláusula de rescisión del volante es de 22 millones de dólares, un monto lejano por estas horas, pero que explica por qué en Avellaneda no tienen apuro ni intención de regalarlo.

Unión Juan Nardoni Gremio
Noticias relacionadas
union y colon ponen primera en el torneo proyeccion

Unión y Colón ponen primera en el Torneo Proyección

una ausencia de peso en los convocados de union para jugar ante gimnasia (m)

Una ausencia de peso en los convocados de Unión para jugar ante Gimnasia (M)

union, alerta por la decision de racing ante la oferta de gremio por nardoni

Unión, alerta por la decisión de Racing ante la oferta de Gremio por Nardoni

madelon ajusta piezas y define el once para buscar su primer triunfo ante gimnasia (m)

Madelón ajusta piezas y define el once para buscar su primer triunfo ante Gimnasia (M)

Lo último

En Córdoba relacionan a un enganche de Belgrano con Colón

En Córdoba relacionan a un enganche de Belgrano con Colón

Udinese le ganó a Roma con lo justo y se acerca a las copas europeas en el Calcio

Udinese le ganó a Roma con lo justo y se acerca a las copas europeas en el Calcio

Gremio subió la apuesta por Nardoni y la expectativa de Unión va en aumento

Gremio subió la apuesta por Nardoni y la expectativa de Unión va en aumento

Último Momento
En Córdoba relacionan a un enganche de Belgrano con Colón

En Córdoba relacionan a un enganche de Belgrano con Colón

Udinese le ganó a Roma con lo justo y se acerca a las copas europeas en el Calcio

Udinese le ganó a Roma con lo justo y se acerca a las copas europeas en el Calcio

Gremio subió la apuesta por Nardoni y la expectativa de Unión va en aumento

Gremio subió la apuesta por Nardoni y la expectativa de Unión va en aumento

Gimnasia derrotó a Aldosivi y se acerca a la punta de la zona B del Apertura

Gimnasia derrotó a Aldosivi y se acerca a la punta de la zona B del Apertura

¿Por qué habrá un minuto de silencio en el partido entre Unión y Gimnasia de Mendoza?

¿Por qué habrá un minuto de silencio en el partido entre Unión y Gimnasia de Mendoza?

Ovación
Gremio subió la apuesta por Nardoni y la expectativa de Unión va en aumento

Gremio subió la apuesta por Nardoni y la expectativa de Unión va en aumento

¿En qué club de la Primera Nacional jugará Alan Ruiz tras el no de Colón?

¿En qué club de la Primera Nacional jugará Alan Ruiz tras el no de Colón?

¿Por qué habrá un minuto de silencio en el partido entre Unión y Gimnasia de Mendoza?

¿Por qué habrá un minuto de silencio en el partido entre Unión y Gimnasia de Mendoza?

Unión y Colón ponen primera en el Torneo Proyección

Unión y Colón ponen primera en el Torneo Proyección

Gimnasia derrotó a Aldosivi y se acerca a la punta de la zona B del Apertura

Gimnasia derrotó a Aldosivi y se acerca a la punta de la zona B del Apertura

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único