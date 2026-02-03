Madelón, pleno tras la goleada: "Este es el Unión que queremos"

Satisfecho por el rendimiento, la contundencia y la inteligencia para manejar el partido, Leonardo Madelón analizó el triunfo de Unión ante Gimnasia de Mendoza

La goleada de Unión ante Gimnasia de Mendoza , este lunes por la noche en el 15 de Abril por la fecha 3 del Apertura, dejó mucho más que tres puntos. Así lo entendió Leonardo Madelón , que se mostró conforme, tranquilo y entusiasmado con lo que vio de su equipo.

“El equipo está bien. Con lo de hoy valoramos el rendimiento del otro día. Hacía mucho que no veía un partido contento y tranquilo sentado en el banco”, confesó el DT, marcando una sensación poco habitual incluso en los triunfos. Para Madelón, la diferencia en el marcador tuvo sustento futbolístico: “Supimos entender el hombre de más, cuidando la pelota y tratando de cansar al rival. Está bien la diferencia, porque en el partido fue así”.

Pensando en lo que viene, el entrenador adelantó que este martes habrá práctica formal de fútbol ante Guadalupe, con foco en quienes sumaron menos minutos. Allí aparece el nombre de Lucas Menossi: “Está bien, pero le falta ritmo. Mañana (por este martes) harán fútbol todos. En conjunto el trabajo cambia”.

Uno de los puntos altos que destacó Madelón fue el rendimiento defensivo y la presión alta, con mención especial para Juan Pablo Ludueña: “Me encantó lo de Ludueña y tener esa presión. Hay que decidir y ver cómo llegan con Maizon (Rodríguez). También veremos cuántas fechas le dan a (Valentín) Fascendini”. En ese sentido, remarcó el valor integral del partido: “Me gustó el encuentro y cómo se entendieron los tiempos. Se hicieron goles de todos los colores. Esto le viene bien al club en general, es música para los oídos después de que cueste tanto ganar”.

Leonardo Madelón Leonardo Madelón analizó la goleada de Unión. UNO Santa Fe | José Busiemi

El Unión que le gusta a Leonardo Madelón

Sobre el armado del plantel, el DT fue claro y sincero: “Se hicieron las cosas en la medida de las posibilidades. Los jugadores que pedimos eligieron otras opciones, así que trajimos nombres con perfil bajo y encajan justo”. Y agregó una frase con sello rojiblanco: “La gente los irá queriendo. Con el tiempo les irá bien. Unión es especialista en eso. Estamos conformes, hay buen material humano”.

Madelón también puso en valor la fortaleza en casa: “De local es el equipo que más rindió. Jugamos buenos partidos, pero no convertíamos. Esta vez fuimos contundentes y nos viene bien el arco en cero”. Sobre el desarrollo del encuentro, destacó la inteligencia para aprovechar la superioridad numérica: “Gimnasia es un equipo duro. Cuando se quedaron con uno menos fuimos inteligentes para jugar. Estoy contento. Me sentí reflejado con el juego: tenencia con sentido de ataque”.

Consultado sobre el mercado, dejó una puerta entreabierta: “Nunca hay que decir que no. Puede haber lesiones o una venta. Tenemos que estar preparados para usar la ventana, aunque hoy es más importante creer en lo que tenés”.

El cierre fue con tono emocional y de respaldo al grupo: “Estos resultados dan confianza. Se lo merecen los jugadores por cómo entrenan y laburan. Una caricia siempre viene bien”. Y sentenció, convencido: “Ganamos por causalidad, porque ganamos con juego. Este es el Unión que queremos, la producción que queremos”.

Por último, tuvo palabras especiales para Mauro Pittón: “Es un estratega y relevo adentro. Tiene confianza y es admirable cómo va creciendo. Me pone contento porque, junto a Bruno, se criaron con nosotros. Dio vuelta una página complicada, estaba cuestionado y fue cuestión de cambiarle la cabeza”.