El uno por uno de Unión en la goleada ante Gimnasia (M) en Santa Fe

Unión se encontró con su mejor versión y le ganó casi sin despeinarse a un flojito Gimnasia (M) 4-0, con rendimientos altos en varios lugares

Unión brindó este lunes por la noche una función a todas luces en el 15 de Abril al golear 4-0 a Gimnasia (M) por la fecha 3 del Apertura . Una buena forma de ganar el primer partido del año y para espantar las dudas del comienzo. Rendimientos que crecieron claramente.

El boletín de calificaciones de Unión

Matías Mansilla (5): muy difícil de calificar, dado que no participó del juego, ya que Gimnasia no llegó nunca a inquietarlo, Resultó ser un espectador más del cotejo.

Lautaro Vargas (5): en la primera etapa cometió una dura infracción por la que fue amonestado. Tuvo algunas proyecciones en ese tramo, pero está claro que debe recuperar su mejor versión.

Maizón Rodríguez (6): partido correcto ante un rival que no inquietó en ataque. No se complicó nunca y resolvió con solvencia.

Juan Pablo Luduena (7): el mejor defensor de Unión. Participó del primer gol peinando la pelota para la definición de Profini. Además, se cansó de anticipar a los delanteros rivales y, cuando pudo, salió jugando y perfilando hacia adelante. Suplió muy bien a Fascendini.

Bruno Pittón (5): no desentonó. Está claro que le falta rodaje tras varios meses sin jugar, pero aún así no cometió errores.

Julián Palacios (6): terminó provocando la expulsión de Saavedra. Mostró mucha movilidad y estuvo cerca del gol, pero su remate fue bien tapado por Rigamonti.

Rafael Profini (8): la figura de Unión. Gran definición dentro del área para marcar el primer gol y participación clave en el segundo, recuperando la pelota. Mucha movilidad y presencia para meter y jugar. Marcó un tanto y casi convierte otros dos, pisando el área con mucha confianza.

Mauro Pittón (6): la regularidad de siempre. Bien acompañado por Profini, jugó más suelto, sin tanta necesidad de correr para recuperar.

Mateo Del Blanco (6): generó el penal que terminó en el tercer gol de Unión. Se siente más cómodo arrancando como lateral que jugando como carrilero. También participó en el segundo gol.

Cristian Tarragona (7): muchísima movilidad para jugar de espaldas, chocar con los rivales, aguantar la pelota y generar en ataque. Fue partícipe directo del segundo gol de Unión con el centro que se desvió en un defensor rival.

Marcelo Estigarribia (6): venía fallando en la definición, pero acertó el penal para sacarse la mufa y volver al gol.

Emiliano Álvarez (-): muy buen centro para el gol de cabeza de Diego Díaz. El defensor uruguayo se soltó y pasó con frecuencia al ataque.

Misael Aguirre (-): estuvo cerca de marcar tras una enorme maniobra de Diego Díaz, pero su remate se fue desviado, muy cerca del caño derecho.

Santiago Grella (-): jugador muy atrevido: encaró siempre, generó peligro en ataque y mostró condiciones para tener más minutos en cancha. Fue una grata aparición.

Agustín Colazo (-): se le viene negando el gol. Tuvo una chance clara de cabeza dentro del área, pero Rigamonti respondió bien. Aun sin definir de la mejor manera, sigue generando situaciones.

Diego Díaz (-): sus primeros minutos en el año para marcar un gol de cabeza y estar a punto de marcar un segundo que, de haberlo hecho, se cerraba el estadio. El DAD es sinónimo de gol y cada vez que ingresa cambia la energía de la gente.