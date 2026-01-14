Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Uno Santa Fe | Escenario | Punta del Este

Transmisiones en vivo desde la playa, figuras de todos los mundos y un staff de lujo convirtieron al canal de streaming DGO Stream en uno de los grandes protagonistas de la temporada. Entre entretenimiento, invitados y deporte, el verano también empezó a latir en clave mundialista.

14 de enero 2026 · 00:22hs
Como todos los años, Punta del Este se convirtió en el punto de encuentro del verano, que en esta oportunidad combinó sol, celebridades, cámaras encendidas y acción permanente: desde OVO Beach, en Enjoy Punta del Este, DGO Stream —el canal de streaming de DIRECTV y SKY Brasil— se instaló como uno de los espacios que marcaron la agenda diaria, con transmisiones en vivo y una propuesta pensada para vivir el verano en tiempo real.

Con un staff consolidado y una programación potente, el ciclo “Quiero Vale 4”, conducido por Zaira Nara y Joaquín “Pollo” Álvarez, fue uno de los ejes de la temporada, acompañado por Teo D’Elia, Martita Fort y Lola Latorre, sumando frescura, humor y cercanía con el público. A esa propuesta se sumó “All Access”, con el “Tucu” López al frente, junto a Cata Gorostidi, Sabri Cortez, Chiara Mancuso y Fede Lezcano, con entrevistas, actualidad y clima de playa.

El deporte tuvo un lugar central con “DSPORTS Verano: camino al mundial”, conducido por Sergio Goycochea y Sol Rivas, un anticipo del gran evento que ya empieza a sentirse: el Mundial de Fútbol 2026, que DIRECTV y DGO transmitirán en su totalidad, con los 104 partidos en vivo, reafirmando su liderazgo en cobertura deportiva.

Cada jornada fue distinta y tuvo su propia postal. Por el parador pasaron Pampita, embajadora de la marca DIRECTV, Bauletti -el protagonista del “shippeo” del verano, Nicole Neumann, Maru Botana -que cocinó en vivo-, Verónica Llinás, Tomás Fonzi, los diseñadores Fabian Paz y Gustavo Pucheta, y figuras del deporte como Edinson Cavani, Maxi Rodriguez, Fernando Muslera, Lucas Alario, además de otros atletas y personalidades que se sumaron al espíritu relajado del ciclo. También Priscila Crivo, Pablo Giralt y Germán Paolovsky hicieron su paso por el stream.

El cruce regional estuvo presente con la participación de Robson Nunes, quien realizó streaming en vivo para SKY Brasil, reforzando el perfil internacional del proyecto.

Con playa, figuras, entretenimiento y deporte de primer nivel, DGO Stream no solo acompañó el verano en Punta del Este: lo marcó, consolidándose como una propuesta que trasciende la pantalla y ya empieza a calentar motores rumbo al próximo Mundial.

