Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Cruzando El Charco se presentará en HUB el sábado 7 de marzo. Las entradas están a la venta a través de Ticketway.

Después de cerrar un 2025 histórico, con más de 90 recitales en 15 países y de despedir “Esencia” con un Movistar Arena colmado, Cruzando el Charco regresa a Santa Fe. El show tendrá lugar el sábado 7 de marzo a las 21 en HUB (25 de Mayo 3428) y será un nuevo encuentro cara a cara con la sensibilidad del cantante y compositor Francisco Lago, y la potencia de una banda que sabe transformar la melancolía en fiesta. Una propuesta que atraviesa géneros y conecta sentimientos.

En 2025, Cruzando El Charco llevó su música más allá de las fronteras con el Esencia Tour Europa, que incluyó 11 conciertos en 7 países: España, Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, Francia, Holanda y Alemania. Hoy, Cruzando El Charco es una de las bandas de rock más activas de Argentina, reconocida por su energía en vivo, su versatilidad musical y una conexión genuina con el público que crece en cada escenario.

Cruzando El Charco es mucho más que una banda de rock: es una fusión audaz de estilos y una historia de crecimiento constante desde su nacimiento en 2012 en la ciudad de La Plata. Con un sonido que entrelaza rock, candombe, cumbia, reggae, pop y funk, la banda ha sabido construir una identidad única dentro de la escena argentina, evolucionando disco a disco sin perder su esencia.

El 23 de mayo de 2024, lanzaron Esencia, un álbum que representa un punto de madurez artística y una nueva etapa en su historia. Con una mezcla ecléctica de estilos —desde baladas íntimas hasta rock potente— y colaboraciones con figuras como Chano, Nahuel Pennisi, La K’onga, Facu Soto y Gustavo Cordera, el disco se convirtió rápidamente en un éxito.

Puntos de venta:

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161