Uno Santa Fe | Escenario | Santa Fe

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Cruzando El Charco se presentará en HUB el sábado 7 de marzo. Las entradas están a la venta a través de Ticketway.

15 de enero 2026 · 10:24hs
Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

gentileza

Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Después de cerrar un 2025 histórico, con más de 90 recitales en 15 países y de despedir “Esencia” con un Movistar Arena colmado, Cruzando el Charco regresa a Santa Fe. El show tendrá lugar el sábado 7 de marzo a las 21 en HUB (25 de Mayo 3428) y será un nuevo encuentro cara a cara con la sensibilidad del cantante y compositor Francisco Lago, y la potencia de una banda que sabe transformar la melancolía en fiesta. Una propuesta que atraviesa géneros y conecta sentimientos.

En 2025, Cruzando El Charco llevó su música más allá de las fronteras con el Esencia Tour Europa, que incluyó 11 conciertos en 7 países: España, Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, Francia, Holanda y Alemania. Hoy, Cruzando El Charco es una de las bandas de rock más activas de Argentina, reconocida por su energía en vivo, su versatilidad musical y una conexión genuina con el público que crece en cada escenario.

Cruzando El Charco es mucho más que una banda de rock: es una fusión audaz de estilos y una historia de crecimiento constante desde su nacimiento en 2012 en la ciudad de La Plata. Con un sonido que entrelaza rock, candombe, cumbia, reggae, pop y funk, la banda ha sabido construir una identidad única dentro de la escena argentina, evolucionando disco a disco sin perder su esencia.

El 23 de mayo de 2024, lanzaron Esencia, un álbum que representa un punto de madurez artística y una nueva etapa en su historia. Con una mezcla ecléctica de estilos —desde baladas íntimas hasta rock potente— y colaboraciones con figuras como Chano, Nahuel Pennisi, La K’onga, Facu Soto y Gustavo Cordera, el disco se convirtió rápidamente en un éxito.

Puntos de venta:

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

Santa Fe HUB
Noticias relacionadas
Los datos de la inflación de la provincia de Santa Fe para el mes de diciembre 2025  

Diciembre cerró con una inflación del 2,6% en Santa Fe: alimentos y alquileres lideraron las subas

La fiesta de la Chopera 2026 en la ciudad de Santa Fe

La Fiesta Provincial de la Chopera llega a la Estación Belgrano

Operativos preventivos: la Policía intensifica controles de vehículos e identificaciones en la ciudad

Operativos preventivos: la Policía intensifica controles de vehículos e identificaciones en la ciudad

De los barrios al mundo. El informe que redefine la gestión del riesgo climático en Santa Fe

Santa Fe bajo la lupa de sus vecinos: el informe que mapea los futuros riesgos climáticos de la ciudad

Lo último

Olímpico-Regatas y San Lorenzo-Ferro, la doble propuesta en la Liga Nacional

Olímpico-Regatas y San Lorenzo-Ferro, la doble propuesta en la Liga Nacional

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Intento de robo y tiroteo fatal en barrio Sur: detuvieron al principal acusado

Intento de robo y tiroteo fatal en barrio Sur: detuvieron al principal acusado

Último Momento
Olímpico-Regatas y San Lorenzo-Ferro, la doble propuesta en la Liga Nacional

Olímpico-Regatas y San Lorenzo-Ferro, la doble propuesta en la Liga Nacional

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Intento de robo y tiroteo fatal en barrio Sur: detuvieron al principal acusado

Intento de robo y tiroteo fatal en barrio Sur: detuvieron al principal acusado

La Municipalidad de Santa Fe comenzó la vacunación a embarazadas contra el virus sincicial respiratorio

La Municipalidad de Santa Fe comenzó la vacunación a embarazadas contra el virus sincicial respiratorio

Unión, entre certezas y alertas tras su estreno 2026 en Montevideo

Unión, entre certezas y alertas tras su estreno 2026 en Montevideo

Ovación
Colón acordó la cesión de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto

Colón acordó la cesión de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto

Se pone en marcha el segundo weekend de la Liga Nacional de vóley Masculina

Se pone en marcha el segundo weekend de la Liga Nacional de vóley Masculina

Arranca la preparación de Capibaras XV para el Súper Rugby Américas

Arranca la preparación de Capibaras XV para el Súper Rugby Américas

El U17 de Argentina de vóley comenzó el Sudamericano con un triunfo

El U17 de Argentina de vóley comenzó el Sudamericano con un triunfo

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus