¿Cuándo firmará Gustavo Munúa su nuevo contrato con Unión?

Unión continúa con los trabajos de pretemporada a las órdenes de su entrenador Gustavo Munúa. El c ontrato actual con el DT uruguayo culmina el 31 de diciembre, más allá de que existe un acuerdo para renovarlo. Sin embargo, lo que resta aún es la firma del nuevo vínculo que por ahora se arregló de palabra.

Munúa todavía no firmó el nuevo contrato que lo ligará con Unión y tampoco está claro si la duración del mismo es por un año o dos, como se viene mencionado. Lo cierto y concreto es que al tener un vínculo vigente, no existe tanto apuro, pero la lógica indica que en los próximos días el técnico charrúa pondrá el gancho.

LEER MÁS: Unión avanzaría por un marcador central paraguayo

Mucho se habló de la permanencia de Gustavo Munúa al frente del plantel de Unión. Y es que la dirigencia no estaba tan convencida de que siga, teniendo en cuenta el final del torneo y la reacción de los hinchas. Sin embargo, ganó la postura de la secretaría técnica que siempre mantuvo la idea de apostar por el proyecto.

De esta manera, Roberto Battión fue clave para la continuidad de Munúa en Santa Fe. No obstante, tanto el entrenador, como la secretaría técnica y la dirigencia saben que no hay margen de error. Y que no se pueden permitir arrancar con el pie izquierdo, mucho más teniendo en cuenta que en la 4° fecha se jugará el Clásico.