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Cuti Romero es nuevo refuerzo del Atlético de Madrid

El defensor dejará Inglaterra después de varias temporadas para convertirse en uno de los refuerzos del equipo dirigido por Diego Simeone.

Ovación

Por Ovación

12 de agosto 2026 · 18:28hs
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Cuti Romero es nuevo refuerzo del Atlético de Madrid

El defensor Cristian Cuti Romero es nuevo jugador del Atlético de Madrid, que acordó su llegada desde Tottenham por un paquete de 40 millones de euros, bonos incluidos, y firmará contrato por cinco años, según informó el periodista Gastón Edul.

El defensor campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 dejará Inglaterra después de varias temporadas para convertirse en uno de los refuerzos del equipo dirigido por Diego Simeone.

El "Colchonero" había intentado contratar al zaguero argentino en anteriores mercados de pases y estuvo cerca de concretar su incorporación, aunque Tottenham logró retenerlo.

Esta vez, las negociaciones llegaron a buen puerto y el conjunto inglés aceptó desprenderse de una de sus principales figuras defensivas, mientras que Romero se comprometió por cinco temporadas con el equipo madrileño.

La carrera de Cuti Romero antes de llegar a Atlético de Madrid

Surgido de Belgrano, el defensor llegó al fútbol europeo luego de destacarse en Argentina y continuó su carrera en Italia, donde pasó por Genoa y Atalanta, antes de desembarcar en Inglaterra.

En Tottenham se consolidó como titular y alcanzó un lugar de referencia dentro del plantel, además de convertirse en uno de los centrales argentinos más importantes del fútbol europeo.

Ahora, el "Cuti" afrontará una nueva etapa en España y será dirigido por Simeone, otro referente del fútbol argentino. Su llegada representa además un refuerzo de jerarquía para una defensa que históricamente fue una de las principales fortalezas del Atlético de Madrid.

Romero tendrá el desafío de adaptarse rápidamente al fútbol español y a las exigencias del "Cholo", mientras el Atlético suma finalmente a un jugador que había buscado durante varios mercados.

El campeón del mundo deja Tottenham y se muda a Madrid para continuar su carrera en una de las principales ligas de Europa.

Romero Atlético de Madrid Tottenham

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