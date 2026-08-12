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Gorosito habló antes de Unión y explicó por qué aceptó dirigir a San Lorenzo

El entrenador del Ciclón reconoció que la situación institucional lo habría llevado a rechazar una propuesta de otro club, pero aseguró que su vínculo con San Lorenzo fue determinante. También pidió respaldo para sus jugadores.

12 de agosto 2026 · 18:35hs
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Gorosito habló antes de Unión y explicó por qué aceptó dirigir a San Lorenzo

San Lorenzo atraviesa un momento complejo y Néstor Gorosito decidió poner el cuerpo. En la previa del partido ante Unión, el entrenador del Ciclón habló sobre su llegada al club, la derrota en el clásico frente a Huracán y el difícil escenario que encontró desde su desembarco.

Pipo fue contundente al explicar por qué aceptó hacerse cargo del equipo pese a las dificultades. “Esto es como la amistad. Un amigo tiene que estar cuando realmente te necesita”, sostuvo en declaraciones a radio La Red.

Gorosito reconoció que la situación no es sencilla y que probablemente no habría tomado una decisión similar si la propuesta hubiera llegado desde otra institución.

“Hacía 22 años que quería volver al club y surgió esta posibilidad”, explicó el entrenador, quien regresó a San Lorenzo después de más de dos décadas.

El pedido de Pipo después del clásico ante Huracán

El estreno del nuevo ciclo tuvo un golpe inmediato con la derrota ante Huracán, un resultado que profundizó el contexto de preocupación que rodea al Ciclón.

Gorosito, sin embargo, remarcó que este tipo de situaciones formaban parte del escenario que sabía que iba a encontrar.

“Se sabía que los golpes iban a llegar, más allá de que uno tiene las mejores expectativas y cree que va a ganar”, manifestó.

Ahora, San Lorenzo tendrá que cambiar rápidamente el foco y preparar el próximo compromiso ante Unión, en una cancha siempre exigente como el 15 de Abril.

Para el entrenador, uno de los aspectos fundamentales será conseguir que el plantel pueda absorber la presión y encontrar respuestas dentro del campo de juego.

“Tenemos que estar todos juntos”

El técnico también hizo referencia a la delicada situación institucional que atraviesa San Lorenzo y destacó que los dirigentes fueron claros con él desde el comienzo.

“Los dirigentes me fueron completamente claros sobre la situación”, señaló.

En ese contexto, Gorosito realizó un pedido especial a los hinchas: “Lo único que le pido a la gente es apoyo y que tenemos que estar todos juntos. Que no insulten a los jugadores, que son los únicos que pueden sacar esto adelante”.

Pipo entiende que la presión será permanente, pero confía en que el equipo podrá superar el momento.

“Las urgencias son tan grandes por el arrastre del club”, reconoció.

Y dejó una definición que resume su postura ante el desafío que asumió: “No tengo dudas de que vamos a salir adelante”.

Encontrar el equipo, el gran objetivo de Gorosito en San Lorenzo

Gorosito también valoró el esfuerzo realizado durante el mercado de pases, aunque advirtió que las incorporaciones necesitan tiempo para adaptarse a una estructura que todavía está en construcción.

“Se hizo un esfuerzo muy grande en el mercado de pases, pero se necesita un tiempo de adaptación y trabajo. Hoy el objetivo es encontrar el equipo”, afirmó.

Con esa premisa, San Lorenzo llegará al duelo ante Unión con la necesidad de reaccionar después del clásico perdido y con un entrenador que eligió volver justamente cuando el club más lo necesita.

Pipo ya dio su explicación: eligió a San Lorenzo por pertenencia y ahora busca que esa decisión se traduzca en una reacción futbolística.

Gorosito San Lorenzo Unión
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