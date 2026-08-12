Allanamiento en el norte de la ciudad: un detenido por tentativa de homicidio y otro por microtráfico de drogas

El operativo se realizó en una vivienda de Alfonsina Storni al 6.000, en el marco de una investigación por un ataque a balazos ocurrido en junio. El principal investigado, de 28 años, quedó detenido por la tentativa de homicidio de Brian Ezequiel Lepez.. En el mismo domicilio, su amigo, de 20 años, fue aprehendido con 162 gramos de cocaína, dinero en efectivo y una motocicleta con pedido de secuestro por robo.

Allanamiento en Santa Fe: Dos hombres fueron detenidos en un operativo policial por causas distintas.

Un allanamiento realizado en las últimas horas en el norte de la ciudad de Santa Fe terminó con dos hombres aprehendidos por causas diferentes : uno de ellos está acusado de haber intentado matar a balazos a otro hombre y, además, tenía un pedido de captura vigente de la Justicia Federal; el segundo fue detenido luego de que los investigadores encontraran cocaína, dinero en efectivo y una motocicleta con pedido de secuestro por robo.

El procedimiento fue realizado en una vivienda ubicada en Alfonsina Storni al 6000 , por pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) , con la colaboración de dos grupos de especialistas en irrupciones del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía capitalina.

La medida judicial se concretó en el marco de la investigación por una tentativa de homicidio cometida con un arma de fuego.

El ataque que inició la investigación

El hecho investigado ocurrió el 11 de junio de 2026, en inmediaciones de avenida Cafferata y pasaje Varela, en el barrio Brigadier López.

En ese lugar, Brian Ezequiel Lepez, de 28 años, fue emboscado y atacado a balazos. Uno de los proyectiles impactó en la zona del tórax y le provocó heridas de extrema gravedad.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado en motocicleta por su hijastro hasta el Hospital Iturraspe, donde los profesionales médicos lograron estabilizarlo, intervenirlo quirúrgicamente y salvarle la vida. Posteriormente quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

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A partir del ingreso de Lepez al hospital comenzó la investigación policial y judicial para identificar al responsable del ataque.

Los pesquisas de Homicidios de la PDI avanzaron con entrevistas a vecinos, análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas y peritajes criminalísticos realizados por especialistas del área Científica.

El resultado de esas tareas permitió identificar el domicilio donde se encontraría el principal sospechoso y solicitar la correspondiente orden de allanamiento.

Detuvieron al principal investigado

Durante el operativo fue aprehendido F. E. B., de 28 años, señalado como presunto autor de la tentativa de homicidio contra Lepez.

Pero el procedimiento también permitió establecer que el hombre tenía un segundo pedido de captura vigente, requerido por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe por una causa relacionada con una infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

De esta manera, el principal investigado quedó vinculado tanto con la causa por el ataque a balazos como con el requerimiento de la Justicia Federal.

Su amigo tenía cocaína, dinero y una moto robada

En el mismo inmueble se encontraba C. X. M., de 20 años, amigo del principal investigado.

La requisa del domicilio derivó en un segundo hallazgo: los agentes secuestraron 162 gramos de cocaína, de los cuales aproximadamente 10 gramos estaban fraccionados en dosis individuales.

Además, encontraron 149.600 pesos en efectivo y una motocicleta marca Corven.

Al verificar los números de chasis y motor del rodado, los investigadores constataron que tenía un pedido de secuestro vigente por un robo ocurrido el 27 de junio de 2026, solicitado por la Jefatura de la Subcomisaría 17ª del barrio Brigadier López.

Por esos elementos, C. X. M. también fue aprehendido y quedó bajo investigación por una presunta infracción a la legislación provincial de microtráfico.

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Dos causas y dos atribuciones diferentes

Tras el procedimiento, los investigadores comunicaron la novedad a la Jefatura de la PDI, que informó lo actuado al fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Estanislao Giavedoni.

El funcionario judicial ordenó que ambos hombres continuaran privados de su libertad, fueran trasladados a Medicina Legal para los controles correspondientes y posteriormente identificados y alojados en una dependencia policial.

Para F. E. B., de 28 años, se estableció provisoriamente la atribución de tentativa de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, además de quedar vigente el requerimiento de la Justicia Federal.

En tanto, C. X. M., de 20 años, quedó aprehendido por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239.

La investigación continúa para determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados y avanzar tanto en el esclarecimiento del ataque contra Lepez como en el origen y destino de los estupefacientes y del vehículo secuestrado.