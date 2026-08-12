"Queremos justicia": familiares de Emmanuel Mendoza cortaron Gorriti y reclaman testigos a un mes del crimen

Familiares y amigos del joven realizaron una nueva manifestación en avenida Gorriti, donde fue asesinado de un disparo durante los festejos por un triunfo de la Selección Argentina. A un mes del hecho, la causa continúa sin detenidos y la familia insiste en que quienes hayan presenciado el ataque aporten información.

Reclamo familiar: A un mes del crimen, familiares de Emmanuel Mendoza marcharon en Santa Fe exigiendo testigos.

A un mes del homicidio de Emmanuel Mendoza , familiares y amigos del joven volvieron a manifestarse este miércoles en la ciudad de Santa Fe para reclamar avances en la investigación y pedir la aparición de nuevos testigos que permitan esclarecer el crimen.

La movilización comenzó alrededor de las 15 en la intersección de avenida Gorriti y Servando Bayo , donde los manifestantes realizaron un corte de tránsito en la mano que circula hacia el oeste.

El reclamo central de la familia es que la investigación avance y que quienes hayan presenciado el ataque ocurrido el pasado 12 de julio aporten información ante la Justicia. Hasta el momento, no hay personas detenidas por el homicidio.

La madre de Emmanuel, Flavia, volvió a remarcar que el pedido de la familia es “justicia” y no venganza y sostuvo que necesitan que aparezcan más personas que puedan aportar datos sobre lo sucedido aquella noche.

“Hasta ahora apareció solo un testigo. Yo entiendo que pueden tener miedo, pero yo quiero que pague el culpable de matar a mi hijo”, expresó durante la manifestación.

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Piden que aparezcan nuevos testigos

La familia considera que la gran cantidad de personas que se encontraba en avenida Gorriti durante los festejos puede resultar clave para reconstruir la secuencia del ataque.

En ese sentido, Flavia insistió en la necesidad de que quienes hayan visto lo ocurrido se presenten ante la Justicia.

“Seguimos buscando testigos. No puede ser que no haya nadie que pueda hablar. No busco a ningún inocente, solo queremos que haya justicia”, sostuvo.

El reclamo se suma a otras manifestaciones realizadas por los allegados de Emmanuel desde el comienzo de la investigación, entre ellas una protesta frente a los Tribunales santafesinos.

La familia busca así que se incorporen nuevos testimonios que permitan determinar quiénes participaron del ataque y avanzar en la identificación de los responsables.

Cómo fue el ataque a Emmanuel Mendoza

El homicidio ocurrió el 12 de julio, durante los festejos por un triunfo de la Selección Argentina.

De acuerdo con el relato aportado por la madre de la víctima, Emmanuel se encontraba junto a otras personas en inmediaciones de avenida Gorriti y Servando Bayo cuando aparecieron dos motocicletas ocupadas por cuatro personas.

Según esa versión, los ocupantes de los vehículos comenzaron a efectuar disparos en el lugar.

Uno de los proyectiles impactó en la zona de la clavícula izquierda de Emmanuel, quien quedó gravemente herido.

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La madre del joven sostuvo que permaneció con vida durante aproximadamente 20 minutos hasta la llegada de la Policía y cuestionó la asistencia recibida durante los primeros momentos posteriores al ataque.

Además, señaló que el lugar donde ocurrió el hecho se encontraba a pocos metros del Hospital Iturraspe, por lo que planteó interrogantes sobre el tiempo que transcurrió hasta que recibió atención médica.

Emmanuel finalmente murió como consecuencia de la herida de arma de fuego. Durante el mismo episodio, otras dos personas resultaron heridas, aunque sobrevivieron.

Una causa que sigue sin detenidos

A un mes del crimen, la investigación continúa abierta y sin detenidos.

Mientras los investigadores avanzan en la reconstrucción de la secuencia y el análisis de la información disponible, los familiares de Emmanuel mantienen el pedido para que quienes hayan presenciado el ataque aporten sus testimonios.

Para la familia, esos datos pueden resultar determinantes para identificar a los responsables del homicidio y permitir que el caso avance hacia una resolución judicial.

“No busco a ningún inocente, solo queremos que haya justicia”, reiteró Flavia durante la nueva movilización.