Uno Santa Fe | Ovación | Felipe Queiros

Felipe Queiros se despidió de Unión con un emotivo mensaje

El brasileño cerró su primera experiencia en la Liga Nacional con la camiseta rojiblanca y dejó unas palabras de agradecimiento para el club, sus compañeros y los hinchas.

Ovación

Por Ovación

12 de agosto 2026 · 18:39hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Felipe Queiros se despidió de Unión con un emotivo mensaje

Prensa Unión

Felipe Queiros puso punto final a su primera experiencia en la Liga Nacional de Básquet. El ala-pivote brasileño dejó Unión después de una temporada exigente, en la que el equipo consiguió finalmente mantener la categoría tras afrontar una parte decisiva del campeonato con mucha presión.

El jugador, que llegó a la institución para vivir su primera experiencia en el básquet argentino, terminó disputando 36 partidos, con promedios de 6,4 puntos, 3,5 rebotes y 0,4 asistencias, además de un 33% de efectividad en lanzamientos de tres puntos.

Tras finalizar su ciclo en la Avenida López y Planes, Queiros utilizó sus redes sociales para despedirse del club y agradecer por la oportunidad que le permitió dar sus primeros pasos en la máxima categoría del básquet nacional.

El mensaje de Queiros para el mundo Unión

El brasileño destacó especialmente el acompañamiento recibido durante toda la temporada y valoró lo que significó para su carrera esta experiencia en Argentina.

Fue mi primera experiencia en Argentina, en una ciudad que siempre nos ha apoyado y ha estado presente durante toda la temporada”, escribió el jugador.

En su mensaje también tuvo palabras de agradecimiento para la institución y para quienes compartieron el día a día con él.

Agradezco al club la oportunidad y, especialmente, a los jugadores y al cuerpo técnico por la camaradería, las enseñanzas y la profesionalidad durante este periodo”, expresó.

Queiros también remarcó el aprendizaje que se lleva de su paso por Santa Fe: “Otra experiencia que me llevo conmigo en mi camino y que me ha enseñado muchísimo”.

Y cerró con una frase que rápidamente generó repercusión entre los hinchas rojiblancos: “¡Hasta pronto, Tate!”.

De esta manera, Felipe Queiros cerró una etapa importante de su carrera y dejó atrás 36 partidos defendiendo la camiseta de Unión, en una temporada que terminó con el objetivo principal cumplido: la permanencia en la Liga Nacional.

Los archivos, las imágenes y el análisis de datos no estarán disponibles hasta que tu uso se restablezca a las 10:44p.m.. Continúa chateando solo con texto o mejora tu plan para tener más acceso.

Fuente: Marca Personal

Felipe Queiros Unión Liga Nacional
Noticias relacionadas
El talentoso piloto santafesino Fede Saba retorna a los 600TS.

Otro campeón en pista en Termas: regresa el santafesino Federico Saba a los Fiat 600 TS

gorosito hablo antes de union y explico por que acepto dirigir a san lorenzo

Gorosito habló antes de Unión y explicó por qué aceptó dirigir a San Lorenzo

psg volvio a festejar: vencio a aston villa y conquisto la supercopa de europa

PSG volvió a festejar: venció a Aston Villa y conquistó la Supercopa de Europa

 Santa Fe Rugby jugará con Tala en Córdoba el cruce de cuartos de final del Torneo del Interior A.

Quedaron confirmados los cruces en el Torneo del Interior

Lo último

Gorosito mete mano en San Lorenzo antes de Unión: cinco cambios y nuevo esquema

Gorosito mete mano en San Lorenzo antes de Unión: cinco cambios y nuevo esquema

Cerúndolo y Etcheverry quedaron a un paso de la final en Montreal

Cerúndolo y Etcheverry quedaron a un paso de la final en Montreal

El terremoto fue una cosa aterradora: el estremecedor testimonio de una colombiana que vive en Santa Fe

"El terremoto fue una cosa aterradora": el estremecedor testimonio de una colombiana que vive en Santa Fe

Último Momento
Gorosito mete mano en San Lorenzo antes de Unión: cinco cambios y nuevo esquema

Gorosito mete mano en San Lorenzo antes de Unión: cinco cambios y nuevo esquema

Cerúndolo y Etcheverry quedaron a un paso de la final en Montreal

Cerúndolo y Etcheverry quedaron a un paso de la final en Montreal

El terremoto fue una cosa aterradora: el estremecedor testimonio de una colombiana que vive en Santa Fe

"El terremoto fue una cosa aterradora": el estremecedor testimonio de una colombiana que vive en Santa Fe

Otro campeón en pista en Termas: regresa el santafesino Federico Saba a los Fiat 600 TS

Otro campeón en pista en Termas: regresa el santafesino Federico Saba a los Fiat 600 TS

Edificios en alerta por El Niño: piden mantenimientos preventivos para evitar anegamientos y subas de expensas

Edificios en alerta por El Niño: piden mantenimientos preventivos para evitar anegamientos y subas de expensas

Ovación
Messi se despidió de su padre con una emotiva carta: Quería ganarla para llevártela

Messi se despidió de su padre con una emotiva carta: "Quería ganarla para llevártela"

Gorosito mete mano en San Lorenzo antes de Unión: cinco cambios y nuevo esquema

Gorosito mete mano en San Lorenzo antes de Unión: cinco cambios y nuevo esquema

Unión sigue de cerca a Junior Marabel mientras Olimpia acelera por su contratación

Unión sigue de cerca a Junior Marabel mientras Olimpia acelera por su contratación

Otro campeón en pista en Termas: regresa el santafesino Federico Saba a los Fiat 600 TS

Otro campeón en pista en Termas: regresa el santafesino Federico Saba a los Fiat 600 TS

Juegos Suramericanos: avanzan las obras de la nueva pista de atletismo del CARD

Juegos Suramericanos: avanzan las obras de la nueva pista de atletismo del CARD

Policiales
Aprehendieron a un hombre por amenazas y secuestraron 48 plantines de marihuana en Rafaela

Aprehendieron a un hombre por amenazas y secuestraron 48 plantines de marihuana en Rafaela

Prefectura secuestró casi 500 kilos de cocaína valuados en 7.000.000 de dólares

Prefectura secuestró casi 500 kilos de cocaína valuados en 7.000.000 de dólares

Murió un motociclista tras chocar contra un camión en la ruta nacional 34, a la altura de Luis Palacios

Murió un motociclista tras chocar contra un camión en la ruta nacional 34, a la altura de Luis Palacios

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira Términos y condiciones tour

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira "Términos y condiciones tour"

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando Es hora de hablar

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando "Es hora de hablar"

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"