Felipe Queiros se despidió de Unión con un emotivo mensaje

El brasileño cerró su primera experiencia en la Liga Nacional con la camiseta rojiblanca y dejó unas palabras de agradecimiento para el club, sus compañeros y los hinchas.

Felipe Queiros puso punto final a su primera experiencia en la Liga Nacional de Básquet. El ala-pivote brasileño dejó Unión después de una temporada exigente, en la que el equipo consiguió finalmente mantener la categoría tras afrontar una parte decisiva del campeonato con mucha presión.

El jugador, que llegó a la institución para vivir su primera experiencia en el básquet argentino, terminó disputando 36 partidos , con promedios de 6,4 puntos, 3,5 rebotes y 0,4 asistencias , además de un 33% de efectividad en lanzamientos de tres puntos .

Tras finalizar su ciclo en la Avenida López y Planes, Queiros utilizó sus redes sociales para despedirse del club y agradecer por la oportunidad que le permitió dar sus primeros pasos en la máxima categoría del básquet nacional.

El mensaje de Queiros para el mundo Unión

El brasileño destacó especialmente el acompañamiento recibido durante toda la temporada y valoró lo que significó para su carrera esta experiencia en Argentina.

“Fue mi primera experiencia en Argentina, en una ciudad que siempre nos ha apoyado y ha estado presente durante toda la temporada”, escribió el jugador.

En su mensaje también tuvo palabras de agradecimiento para la institución y para quienes compartieron el día a día con él.

“Agradezco al club la oportunidad y, especialmente, a los jugadores y al cuerpo técnico por la camaradería, las enseñanzas y la profesionalidad durante este periodo”, expresó.

Queiros también remarcó el aprendizaje que se lleva de su paso por Santa Fe: “Otra experiencia que me llevo conmigo en mi camino y que me ha enseñado muchísimo”.

Y cerró con una frase que rápidamente generó repercusión entre los hinchas rojiblancos: “¡Hasta pronto, Tate!”.

De esta manera, Felipe Queiros cerró una etapa importante de su carrera y dejó atrás 36 partidos defendiendo la camiseta de Unión, en una temporada que terminó con el objetivo principal cumplido: la permanencia en la Liga Nacional.

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Fuente: Marca Personal