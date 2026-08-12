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Unión sigue de cerca a Junior Marabel mientras Olimpia acelera por su contratación

El delantero paraguayo atraviesa un gran momento en Sarmiento y despertó el interés de Olimpia. Unión conserva el 60% de su ficha y espera una posible venta.

Ovación

Por Ovación

12 de agosto 2026 · 13:10hs
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Unión sigue de cerca a Junior Marabel mientras Olimpia acelera por su contratación

El delantero paraguayo atraviesa un buen presente en Sarmiento y volvió a despertar el interés de Olimpia. Unión conserva el 60% de sus derechos económicos y podría beneficiarse de una futura venta.

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Olimpia ya se contactó con Marabel

Junior Marabel atraviesa un buen momento en Sarmiento y su rendimiento volvió a despertar el interés de Olimpia. El club paraguayo ya tomó contacto con el delantero y su representante para conocer las condiciones de una posible incorporación, aunque todavía no existe una oferta formal.

El propio futbolista reconoció que hubo conversaciones con la institución paraguaya y que ambas partes mantienen abierta la posibilidad de avanzar en los próximos días.

“La gente de Olimpia se comunicó conmigo y mi representante, estuvimos hablando, comentando un poco, todavía no hay nada formal, pero vamos a ver qué pasa en el transcurso de los días”, contó Marabel en diálogo con Crónica de Paraguay.

Unión conserva una parte importante de su ficha

La situación genera especial interés en Santa Fe porque Unión todavía posee el 60% de los derechos económicos del delantero. El 40% restante pertenece a Capiatá, club desde el cual el atacante llegó al Tatengue.

Marabel actualmente se encuentra a préstamo en Sarmiento, que cuenta con una opción para adquirir su ficha. En caso de que el conjunto de Junín decida ejecutarla, podría abrirse posteriormente la posibilidad de una transferencia hacia Olimpia.

Por ese motivo, cualquier operación que involucre al delantero podría tener una repercusión económica para Unión.

El vínculo con Pablo Sánchez

Uno de los elementos que podría favorecer una llegada de Marabel a Olimpia es su relación con Pablo “Vitamina” Sánchez, actual entrenador del conjunto paraguayo.

El técnico ya dirigió al atacante durante su etapa en Palestino y mantiene un contacto fluido con él. El propio Marabel reconoció que ambos continúan hablando pese a que actualmente trabajan en clubes diferentes.

“Con ‘Vita’ tengo una buena relación, hasta hoy suelo hablar con él, nos deseamos siempre que nos vaya bien a donde estamos, escribimos, hablamos un poco”, explicó.

Además, valoró positivamente el hecho de ser conocido por el entrenador: “Si el técnico te quiere y te conoce es algo bueno”.

Una oportunidad importante para el delantero

Para Marabel, la posibilidad de jugar en Olimpia representa una chance importante dentro de su carrera. El delantero reconoció el peso que tiene la institución en el fútbol paraguayo y se mostró orgulloso por el interés.

“Es un orgullo, es uno de los más fuertes en Paraguay, conocido en todos lados. Y para mí es un orgullo que un club tan grande de nuestro país esté interesado en mí”, afirmó.

El atacante tuvo pasos por distintos equipos, entre ellos Cerro Porteño, 12 de Octubre, Guaireña, General Caballero JLM y Palestino, antes de continuar su carrera en Argentina.

Su pasado en Cerro no sería un problema

La posibilidad de jugar para Olimpia podría generar particular atención por el pasado de Marabel en Cerro Porteño, uno de los grandes rivales de la institución.

Sin embargo, el delantero aseguró que esa circunstancia no representaría un inconveniente para él y dejó en claro que su prioridad siempre estará puesta en defender al club en el que le toque jugar.

“Yo ni pienso en esas cosas, todos saben que es un trabajo y a mí donde me toque estar lo voy a defender al máximo a mi club”, manifestó.

Unión mira la operación con atención

Mientras Marabel intenta sostener su buen nivel en Sarmiento, en Unión siguen de cerca cualquier movimiento relacionado con su futuro. El club adquirió al paraguayo desde Capiatá por 600.000 dólares y todavía mantiene el 60% de sus derechos económicos.

Unión Junior Marabel Olimpia
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