"Lo consideraba como un padre": condenaron a 16 años de prisión a un hombre que abusó de la hija de su pareja en Tostado

Joel Nahuel Mendieta, de 39 años, abusó de forma reiterada de la víctima entre febrero y julio de 2024 aprovechando la convivencia. La fiscal Tomasso destacó que el condenado debía cuidar, proteger y educar a la niña.

Contexto del caso: los abusos ocurrieron entre febrero y julio de 2024, en Tostado.

Joel Nahuel Mendieta , de 39 años , fue condenado a 16 años de prisión por haber abusado sexualmente de manera reiterada de la hija de su pareja en la ciudad de Tostado , departamento 9 de Julio . La sentencia fue dictada esta mañana por el tribunal integrado por los jueces José Boaglio , Javier Bottero y Cecilia Álamo , en el marco de un juicio oral celebrado en los tribunales tostadenses . El Ministerio Público de la Acusación (MPA) estuvo representado por la fiscal Shirli Tomasso .

La funcionaria valoró el fallo y fue contundente respecto a la gravedad del caso: "El tribunal consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos desde la Fiscalía. Durante el debate se pudo demostrar que Mendieta atentó contra la dignidad sexual de una pequeña niña a quien debía cuidar, proteger y educar , ya que era considerado como un padre por ella", remarcó Tomasso , quien adelantó que "esperaremos a conocer los fundamentos de la sentencia para evaluar los pasos a seguir".

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Los abusos reiterados en el hogar

La fiscal Tomasso precisó que los hechos ocurrieron "entre febrero y julio de 2024", período durante el cual la víctima "transitaba su escolaridad primaria". El condenado "aprovechaba la situación de convivencia preexistente para cometer los abusos en perjuicio de la menor", explicó la representante del MPA.

Tomasso también subrayó el impacto que los hechos tuvieron sobre la víctima: "El accionar del condenado tuvo la entidad suficiente para afectar el libre y progresivo desarrollo de la sexualidad de la niña", afirmó la fiscal.

La condena

Joel Nahuel Mendieta fue condenado por la autoría de los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado y promoción a la corrupción de menores, ambas calificaciones agravadas por la convivencia preexistente con la víctima.