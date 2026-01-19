Debut sólido de Tirante en Australia y paso firme en el Australian Open

El platense Thiago Tirante mostró autoridad en su estreno en Melbourne, venció en sets corridos al local Aleksandar Vukic y avanzó a la segunda ronda.

Buenos Aires, 19 de enero (NA) – Thiago Tirante , actual 103° del ranking ATP , tuvo un estreno convincente en el Australian Open 2026 , al imponerse con claridad frente al australiano Aleksandar Vukic y meterse en la segunda ronda del primer Grand Slam de la temporada, ratificando su crecimiento en el circuito mayor.

En un encuentro que se resolvió en una hora y 50 minutos , el tenista oriundo de La Plata se impuso por 7-5, 6-2 y 6-2 ante Vukic (78°), dominando con solidez desde el fondo de la cancha y mostrando una notable eficacia con su servicio en los momentos clave del partido.

La victoria significó la primera de Tirante en el Australian Open y la segunda en torneos de Grand Slam, luego de su recordado triunfo en Roland Garros 2023. Además, el argentino continúa consolidándose entre los protagonistas del tenis nacional en el inicio de la temporada 2026.

En la segunda ronda, Tirante se medirá con el estadounidense Tommy Paul (19°), quien llega tras vencer con autoridad a su compatriota Aleksandar Kovacevic. Será una prueba exigente para el platense, que buscará prolongar su buen momento en suelo australiano.

Presencia argentina en el Australian Open

Con este resultado, Tirante se suma a Tomás Martín Etcheverry, Francisco Comesaña y Francisco Cerúndolo como los argentinos que continúan en competencia. La participación nacional en la primera ronda se completará este lunes por la noche con el debut de Sebastián Báez ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard.