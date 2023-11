LEER MÁS: Escándalo en el básquet de Santa Fe: denunciaron a una autoridad de la Asociación local por un robo en un encuentro deportivo

SOBRE UNA SUPUESTA DENUNCIA HACIA MI PERSONA

En primer lugar, reconozco que soy integrante del básquet santafesino y tal vez la autoridad más visible a nivel local, lo cual es figurativo toda vez que comparto un cuerpo colegiado y no soy más que la cara visible, si me hago cargo de que formo parte de la institución que se pretende indirectamente involucrar porque la cual presido dentro de los ámbitos formales, llevo conmigo la representatividad implícita, pero también de manera formal y además informal soy padre, soy esposo, soy vecino, ciudadano, trabajador, hincha de boca y un montón de cosas más en los ámbitos donde interactúo, es por ello que tengo la obligación personal y moral de responder ante esta situación que pretende manchar mi buen nombre por sobre todo que un hecho particular, por un acto supuestamente ilícito y particular, que se pretende atribuir a mi persona.

Lo que si tiñe un halo de sospecha, la forma que se hace público, que se pretenda emparentarlo con la Institución, con la comisión directiva y con los clubes/afiliadas que la conforman, y es por ello que tengo la obligación de salir a exponer públicamente la situación, porque la forma y los modos con que se hace público el comunicado periodístico con todos los detalles que expone, entiendo yo busca involucrar a mucha gente ajena a la situación que exponen y que nada tiene que ver con el hecho al que se le quiere dar estado público, y que me desconcierta cual es el sentido que subyace por debajo del comunicado de prensa.

Dicho esto y aclarada la situación, es que me anoticio de un artículo periodístico donde se habla de un hecho de robo, que tendría soporte filmográfico y que el mismo está acompañado a una denuncia en sede policial, con intervención de la fiscalía correspondiente.

En ese contexto, debo aclarar que fui parte de un encuentro amistoso entre padres e hijos, a los fines de disfrutar de una jornada de amistad y camaradería en el Club Rivadavia Juniors.

En dicho encuentro, y dada la gravedad del hecho denunciado, vale aclarar que la cuestión fue aclarada con el involucrado, en su momento “hace dos meses atrás”, que lógicamente se dieron las explicaciones de forma privado, las que se darán de forma pública habida cuenta la una vez que la Justicia convoque a las partes involucradas y será la misma Justicia quien podrá aclarar la situación.

Reitero, tomé contacto con las partes involucradas, se dieron las explicaciones en el marco que se dio esa situación, de esa palabra , ahora y ante los hechos es que quiero también hacerla legalmente como corresponde porque aquí no hay ocultamiento de nada, buscando entender las razones del aprovechamiento mediático para perjudicar a mi persona.

Dicho esto, entiendo que no deja de ser un hecho aparentemente grave, lo cual no lo es, atento a las razones que expuse en su momento con las partes involucradas las que supieron entender la situación.

Por ello es que hoy me veo en la obligación de tener que salir a dar explicaciones a los clubes, a los miembros de la Comisión directiva, a la gente del básquet en general y a la no gente del básquet también, porque este hecho denunciado involucra a mi familia, a mi persona y a todos los ámbitos de la sociedad donde en mayor o menor medida interactuó, es por ello que me encuentro a disposición para aclarar, y comunicar todo lo que sea necesario, para esclarecer los hechos.

No niego que cometí un error, en un seno privado que es donde ya aclare que no son como se muestran los hechos como en realidad se pensaron o sucedieron, cuestión que ya aclare y explique una joda que quise realizar a un amigo y que salió mal es por ello que tampoco niego que estuve allí, si afirmo que esta sacado de contexto y eso es lo que tengo que aclarar, porque no es cierto lo que se pretende vender, por cuanto que hacer pública esta situación tiene seguramente un fin, político o personal de lo cual estoy personalmente convencido. Porque de otro modo me parece que las cuestiones como estas, deberían haber llegado a un ámbito de diálogo, entendimiento y por supuesto, no dejar de reconocer ese error pero enmarcarlo en el contexto que corresponde y no acusar sin fundamentos, faltando a la realidad y verdad de los hechos, injuriándome públicamente, de forma “tal vez gratuita”.

Mi mensaje va dirigido por respeto no solo al básquet santafesino, sino al público en general, por lo que me pongo a entera disposición para aclarar todas las cuestiones del caso, por cuanto que nada tengo que ocultar.

César Chemez - Presidente de la Asociación Santafesina de Básquet