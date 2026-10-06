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Despedida de Messi en Argentina: cronograma completo, shows y gran cierre

La despedida de Lionel Messi de la Selección comenzará a las 17.30 y tendrá música en vivo, homenajes, drones, luces y pirotecnia.

Ovación

Por Ovación

6 de octubre 2026 · 09:33hs
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Despedida de Messi en Argentina: cronograma completo, shows y gran cierre

La despedida de Lionel Messi en Argentina tendrá una jornada especial, con una programación que combinará música, homenajes y diferentes espectáculos antes del momento más esperado. La actividad comenzará a las 17.30 y se extenderá hasta después de las 22, con una grilla que reunirá a reconocidos artistas.

Música y shows desde las 17.30 en la despedida de Leo Messi

El cronograma arrancará a las 17.30 con la apertura de UPDR Host, animación y una banda en vivo. Diez minutos más tarde será el turno de Seba Mendoza, seguido por Román, el Original, Amar Azul y Santi Cairo.

Uno de los primeros números destacados será Q’ Lokura, que se presentará entre las 18.20 y las 18.40. Luego habrá una transición con UPDR y la banda hasta la llegada de Damas Gratis, previsto para las 19.

La jornada tendrá posteriormente un intervalo hasta las actividades de la noche. A las 20, Fabio Santana interpretará el Himno Nacional Argentino.

El tramo final y la sorpresa para Messi en la Selección Argentina

Los espectáculos retomarán su protagonismo a las 21 con Los Fundamentalistas. Más tarde, desde las 22.03, se pondrá en marcha uno de los momentos visuales más importantes: habrá drones, armado de lonas, luces y pirotecnia.

Luego llegará La Sole, entre las 22.10 y las 22.15, mientras que Ulises Bueno tendrá a su cargo el show “Trampa”, previsto hasta las 22.35.

A partir de ese momento llegará una sorpresa musical que formará parte del gran cierre de la jornada dedicada a Lionel Messi.

El cronograma completo de la despedida de Messi de la Selección

*17.30 a 17.40: apertura, UPDR Host, animación y banda en vivo.

*17.40 a 17.48: Seba Mendoza.

*17.50 a 17.58: Román, el Original.

*18.00 a 18.08: Amar Azul.

*18.10 a 18.18: Santi Cairo.

*18.20 a 18.40: Q’ Lokura.

*18.40 a 19.00: UPDR + banda, animación y transición.

*19.00 a 19.25: Damas Gratis.

*20.00 a 20.03: Himno Nacional Argentino, interpretado por Fabio Santana.

*21.00 a 21.08: Los Fundamentalistas.

*22.03 a 22.10: show de drones, armado de lonas, pirotecnia, luces y técnica.

}*22.10 a 22.15: La Sole.

*22.15 a 22.35: Ulises Bueno, con el show “Trampa”.

*22.35: sorpresa musical y gran cierre.

La programación fue diseñada para acompañar una noche cargada de emociones, con Messi como protagonista absoluto de una despedida que tendrá música, espectáculo y homenajes antes del cierre previsto para las 22.35.

Lionel Messi argentina Selección
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