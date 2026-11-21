Por los cuartos de final del Clausura Lautaro Fagioli, en la autopista, El Quillá derrotó a La Salle Jobson, y en Colonia San José, Universidad a Unión en los penales

Se concretó el cierre de los cuartos de final de los play offs del Torneo Clausura Lautaro Fagioli de Primera A que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. En la autopista, El Quillá derrotó con autoridad a La Salle Jobson, mientras que en Colonia San José, en la definición por penales, Universidad del Litoral se impuso a Unión de Santa Fe . El Tiburón y la UNL lograron el pasaje a las semifinales. Ese derecho ya lo habían adquirido los dos representantes de San Justo, ya que en el caso de Colón había vencido a Ciclón Racing, y el Matador, a La Perla del Oeste.

En el predio el Tiburón ubicado a la vera de la autopista, con el arbitraje de Joaquín Urbani, Náutico El Quillá se impuso a La Salle Jobson por 3 a 0. El equipo de Martín Mazzoni completó una muy buena producción, con buenos rendimientos colectivos e invidualidades como la de Joaquín Felizia que fue el autor de dos de los tres goles cosechados por el cuadro amarillo del Parque del Sur. El otro gol para los anfitriones lo consiguió el ascendente Maximiliano Piccinino en el complemento. Vale destacar que en el elenco Colegial fue expulsado Facundo Silvestro.

Por su parte, en Colonia San José, Universidad del Litoral derrotó a Unión de Santa Fe en la definición por penales luego de haber empatado 2 a 2 en el período reglamentario. Desde los doce pasos la victoria de la UNL sobre el Tatengue fue por 3 a 1. Convirtieron Giménez, Iturraspe y Salvagiot para el ganador, mientras que en los 90´minutos, lo habían hecho Tomás Valenzuela y Brian Giménez. Para el cuadro rojiblanco marcaron Simón Bigot y Tomás Torres. El árbitro Ariel Correa expulsó a Osmar Castañeda y Brian Tarragona, mientras que en la visita Gael Cantero y el preparador físico Micael Vivas.

Recordemos que el miércoles por la noche, en el Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo venció a Ciclón Racing por 3 a 1 con goles de Diego Pariani, Osvaldo Arroyo y Claudio Albarracín de penal. Para el cuadro lagunero había descontado Román Cristaldo. El árbitro Juan Bonnin le mostró la tarjeta roja a Lautaro Ibarra y Nahuel Rosillo en los de barrio Guadalupe. En la noche del viernes, en el Coloso del Oeste, Sanjustino goleó a La Perla del Oeste por 5 a 0 con dos goles de Leandro Zabala, dos de Matías Benegas y uno de Nehemías González.

De esta manera los cruces en semifinales serán: Colón de San Justo con la Universidad del Litoral en el Mercedes Alesso de Bieler, mientras que en el Coloso del Oeste, Sanjustino será anfitrión de Náutico El Quillá. Dos cotejos de alto vuelo que determinarán los finalistas de la competición liguista, y que podría ser tranquilamente con el clásico del Portón del Norte.

Santa Fe Fútbol logró ascender a Primera

En la final del octogonal por la Segunda División, en cancha de Gimnasia y Esgrima de Ciudadela, Santa Fe FC logró el ascenso a la categoría máxima liguista tras haber derrotado a Nuevo Horizonte. Como ya había conseguido el Apertura, logró ascender directamente. Ante el elenco de Casa Turquesa se impuso por 2 a 0 con goles de Gianluca Ledesma y Brian Segovia bajo el arbitraje de Carlos Córdoba.

Santa Fe FC consiguió el ascenso a la máxima categoría de Liga Santafesina.

Como antesala de la gran final, se jugaron los 17 minutos faltantes de la semifinal de Reserva, tambin entre Nuevo Horizonte y Santa Fe, con victoria 2 a 1 de Santa Fe FC. Para el ganador los goles los hicieron Jesús Escribanich, Héctor Sosa en contra, y dos de Jeremías Moncada, mientras que para el Nuevo, Héctor Sosa y dos de Ángel Lima. Todo bajo el arbitraje de Rubén Fernández.

Síntesis

El Quillá 3- La Salle Jobson 0

El Quillá: Federico Appendino, Pablo Bernia, Lautaro Marchionatti, Bautista Croci, Bautista González, Juan Gómez, Joaquín Felizia, Luca Roteta, Lucio López, Leandro Puig y Gastón Losa. DT: Martín Mazzoni. Suplentes: Joaquín Saborido, Federico Macchi, Manuel Olcese, Santiago Ingino, Maximiliano Piccinino, Nicolás Cometto y Facundo Losa.

La Salle Jobson: Gustavo Bustos, Gonzálo Díaz, Gerónimo Buttera, Eduardo Esquivel, Matías Pera, Manuel Velásquez, Mateo Massi, Santiago Verdinelli, Facundo Silvestro y Benjamín Maciel. DT: Sebastián Servin. Suplentes: Joaquín Viola, Andrés Mascotti, Tomás Capitani, Patricio Copello, Guido Gutiérrez, Lázaro Marino, Julián Guerino.

Goles: Pt: 12´ Joaquín Felizia (Q); St: 6´ Joaquín Felizia (Q), 28´ Maximiliano Piccinino (Q).

Expulsado: St: 17´ Facundo Silvestro (LS).

Árbitro: Joaquín Urbani

Cancha: predio el Tiburón, Quillá.