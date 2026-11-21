El seleccionado argentino de rugby cayó frente al conjunto francés 45 a 17 en la última fecha de la fase regular del Nations Championship

Los Pumas perdieron este sábado frente a Francia en el Stade de France de París, en su última presentación de la fase regular del Nations Championship 2026. El equipo dirigido por Felipe Contepomi tuvo un primer tiempo equilibrado, pero fue ampliamente superado durante el complemento. La expulsión del primera línea rafaelino Mayco Vivas complicó el desempeño del conjunto de Felipe Contepomi.

En un desdibujado encuentro, el seleccionado nacional finalizó la fase regular del Nations Championship con derrota ante Francia, 45 a 17, en el Stade de France, ubicado en París, Francia. A raíz de la caída, los dirigidos por Felipe Contepomi finalizaron en la cuarta colocación de la tabla en el hemisferio sur y enfrentarán a Escocia (4° del hemisferio norte) el próximo domingo, desde las 10:10hs, en Twickenham.

El equipo argentino comenzó mejor plantado en el terreno de juego, contando con la posesión del balón y un ligero dominio en las formaciones fijas. Sin embargo, luego de una pérdida en ataque, el conjunto francés se puso al frente en el marcador gracias al try de Mickaël Guillard, que arremetió ante la defensa argentina y rompió el cero en el marcador. La conversión por parte de Kalvin Gourgues fue efectiva, para el 7-0 parcial. Desde esa anotación, Argentina tomó protagonismo y con paciencia tejió su primera conquista en el Stade de France, a fuerza del scrum y forzando infracciones para reiterar cada uno de sus ataques. Así fue como, luego de obtener una ventaja en el scrum, los dirigidos por Felipe Contepomi se lanzaron a jugar, hasta que Justo Piccardo apareció para romper la defensa y anotar el try argentino. Tomás Albornoz sumó la conversión y empató transitoriamente las acciones.

El conjunto albiceleste continuó con sus armas, penetrando la defensa local para conseguir ataques peligrosos. Albornoz transformó una infracción en puntos, para liderar el tanteador 10 a 7, en 25 minutos de juego.

Una de las acciones mas peligrosas del ataque francés finalizó en una gran salvada por parte de Gerónimo Prisciantelli, que instantes previos a que Louis Bielle-Biarrey logre apoyar la pelota, evitó el try con un tackle sobre la línea. A partir de allí, el combinado galo tomó envión en ataque, y luego de un line y maul, finalizó con el try de su hooker, Peato Mauvaka. La conversión de Gourgues, nuevamente efectiva, sentenció el 14-10 con el que finalizó la primera mitad.

El equipo galo, con ventaja en el marcador, tomó la posesión en el inicio del complemento y, en su primer ataque en profundidad, logró vulnerar el ingoal argentino por intermedio de su centro Kalvin Gourgues, que recibió una gran habilitación de su apertura, para zambullirse al try y al 21-10, con la conversión efectiva por parte del mismo autor de la conquista.

Los conducidos por Felipe Contepomi jugó un mal segundo tiempo y cayó ante Francia por 45-17.

Los errores de manejo y las indisciplinas por parte de ambos equipos le bajaron el ritmo al partido, que entró en una meseta donde ambos equipos intentaban proponer juego en cada una de sus posesiones. A falta de 17 minutos, llegó la cuarta conquista por parte del equipo local, que luego de un pasamanos en extremo ataque, finalizó con el ingresado Emilien Gailleton de cara a la meta para sellar una nueva conquista. En un abrir y cerrar de ojos, cayó el quinto try francés, por medio de una gran corrida de Kalvin Gourgues, que también acertó la conversión para dejar el marcador 38-10 a favor de Francia.

El try de Pablo Matera, luego de una gran intercepción y posterior corrida, parecía maquillar el tanteador. Sin embargo, sobre los instantes finales, Louis Bielle-Biarrey apoyó el try que cerró el score y la victoria de Francia, 45 a 17 ante Los Pumas.

Síntesis

Francia 45- Los Pumas 17

Francia: 1. Rodrigue Neti (Jefferson Poirot), 2. Peato Mauvaka (Maxime Lamothe), 3. Sipili Falatea (Régis Montagne), 4. Florian Verhaeghe, 5. Mickaël Guillard (Tyler Duguid), 6. Esteban Capilla, 7. Charles Ollivon (Cameron Woki), 8. Anthony Jelonch (Grégory Alldritt), 9. Antoine Dupont, 10. Matthieu Jalibert (Maxime Lucu), 11. Louis Bielle-Biarrey, 12. Yoram Moefana, 13. Kalvin Gourgues, 14. Aaron Grangidier-Nkanang (Emilien Gailleton), 15. Théo Attissogbe. Entrenador: Fabian Galthié.

Los Pumas: 1. Boris Wenger (Mayco Vivas), 2. Julián Montoya (Facundo Bosch), 3. Francisco Moreno (Joel Sclavi), 4. Guido Petti (Efraín Elías), 5. Tomás Lavanini (Pedro Rubiolo), 6. Juan Martín González, 7. Juan Martín Scelzo, 8. Facundo Isa (Pablo Matera), 9. Simón Benítez Cruz (Agustín Moyano), 10. Tomás Albornoz, 11. Ignacio Mendy, 12. Justo Piccardo, 13. Lucio Cinti, 14. Bautista Delguy (Rodrigo Isgró), 15. Gerónimo Prisciantelli.

Argentina finalizó cuarto en la Conferencia Sur y tendrá como próximo rival a Escocia.

Primer tiempo: 7’ try de Mickaël Guillard, convertido por Kalvin Gourgues (F), Try de Justo Piccardo convertido por Tomás Albornoz (A), 24’ Penal de Tomás Albornoz (A), 34’ Try de Peato Mauvaka, convertido por Kalvin Gourgues (F).

Segundo tiempo: 47’ try de Kalvin Gourgues convertido por el mismo (F), 64’ try de Emilien Gailleton (F), 69’ try de Tyler Duguid convertido por Kalvin Gourgues (F), 71’ try de Kalvin Gourgues (F), 73’ try de Pablo Matera convertido por Tomás Albornoz (A), 79’ Try de Louis Bielle-Biarrey, convertido por Kalvin Gourgues (F).

Incidencias: 60’ expulsión temporal a Mayco Vivas (A), 66’ tarjeta amarilla a Julián Montoya (A).

Resultado final: Francia 45 vs Los Pumas 17

Árbitro: Hollie Davidson (Sudáfrica).

Estadio: Stade de France (París, Francia).