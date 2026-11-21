Los simpatizantes de Colón comienzan a llegar al estadio para acompañar al equipo ante Deportivo Morón. Banderas, gorros y una nueva ilusión por el ascenso.

La ilusión por regresar a Primera División vuelve a sentirse en las calles de Santa Fe. Desde las primeras horas de la tarde, los hinchas de Colón comenzaron a acercarse a las inmediaciones del estadio Brigadier López para acompañar al equipo de Iván Delfino, que este sábado, desde las 17:30, recibirá a Deportivo Morón por la ida de los cuartos del Reducido.

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El pueblo sabalero prepara otra tarde de aliento en el Brigadier López

Con camisetas rojinegras, banderas, gorros y toda la pasión que caracteriza a los simpatizantes de Colón, los alrededores del estadio comienzan a tomar color en la previa de un compromiso fundamental para las aspiraciones del equipo.

La expectativa crece con el correr de las horas y los hinchas se preparan para vivir una nueva jornada cargada de emociones, conscientes de que el Sabalero necesita hacerse fuerte como local para continuar alimentando el sueño del ascenso.

Como ocurrió en el encuentro frente a Midland, desde la institución volvieron a impulsar promociones y beneficios para facilitar la presencia de los simpatizantes en las tribunas y conseguir el mayor acompañamiento posible.

La intención es que el Brigadier López presente un gran marco de público y que el equipo encuentre en su gente un impulso adicional para afrontar los primeros 90 minutos de una serie determinante.

El entusiasmo también se refleja en las inmediaciones del estadio, donde el movimiento de hinchas aumenta a medida que se acerca el horario del encuentro.

Colón busca dar el primer golpe ante Deportivo Morón

El conjunto dirigido por Iván Delfino afrontará una nueva prueba en su camino hacia el segundo ascenso a la Liga Profesional, después de conseguir la clasificación a los cuartos de final tras superar a Midland.

Esta vez, el desafío será frente a Deportivo Morón, un rival que terminó mejor ubicado en la fase regular y que contará con ventaja deportiva en caso de igualdad en el resultado global.

Por ese motivo, conseguir una victoria en Santa Fe aparece como una necesidad para el Sabalero, que deberá disputar la revancha el viernes 27 de noviembre, desde las 21, en el estadio Nuevo Francisco Urbano.

Más allá de lo que suceda dentro del campo de juego, la previa ya tiene a sus protagonistas: los hinchas rojinegros, que vuelven a movilizarse con la ilusión de acompañar a Colón en otro capítulo decisivo de su lucha por regresar a Primera División.

El Brigadier López se prepara para una nueva tarde de pasión, banderas y aliento, con un objetivo que une a todo el pueblo sabalero: seguir soñando con el ascenso.