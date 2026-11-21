Atlanta se impuso 1-0 como visitante con un gol de Francisco Romero y quedó en una posición favorable para definir la clasificación en Villa Crespo.

Atlanta consiguió una victoria fundamental en su búsqueda del segundo ascenso a la Liga Profesional. El Bohemio superó 1-0 a Ciudad de Bolívar en el estadio Municipal Eva Perón, por la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. Francisco Romero marcó el único tanto y dejó al conjunto de Villa Crespo cerca de semifinales.

Romero marcó la diferencia en una tarde decisiva para Atlanta

El conjunto de Villa Crespo consiguió un resultado importante lejos de su estadio y aprovechó una de las oportunidades que tuvo durante la primera mitad.

A los 26 minutos, Francisco Romero apareció para convertir el único gol del encuentro y establecer una diferencia que terminaría siendo determinante para el desarrollo de la eliminatoria.

Con el marcador en contra, Ciudad de Bolívar intentó recuperar terreno y encontrar los espacios necesarios para alcanzar la igualdad. Sin embargo, Atlanta consiguió sostener su ventaja y evitó que el conjunto local pudiera modificar el resultado.

En el complemento, el equipo bonaerense realizó variantes ofensivas para intentar cambiar el rumbo del partido, pero se encontró con una defensa visitante que respondió con firmeza.

Finalmente, bajo el arbitraje de Daniel Zamora, el Bohemio se quedó con una victoria que puede resultar decisiva en su camino hacia las semifinales.

Atlanta tendrá dos ventajas para definir la clasificación en Villa Crespo

El triunfo como visitante dejó al conjunto de Villa Crespo en una situación favorable para afrontar los últimos 90 minutos de la serie.

La revancha se disputará el próximo sábado 28 de noviembre, cuando Atlanta reciba a Ciudad de Bolívar con la posibilidad de asegurar su lugar entre los cuatro mejores equipos del Reducido.

Además de comenzar el segundo encuentro con una diferencia de un gol en el resultado global, el Bohemio cuenta con la ventaja deportiva por haber terminado mejor ubicado durante la fase regular.

Por ese motivo, Ciudad de Bolívar necesitará ganar por al menos dos goles de diferencia para avanzar a semifinales, mientras que Atlanta podrá clasificarse incluso con una derrota por un tanto.

De esta manera, el equipo de Villa Crespo dio un paso importante en su objetivo de regresar a la máxima categoría del fútbol argentino y buscará completar la tarea frente a su gente.