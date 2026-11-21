El mediocampista de Colón se mostró confiado de cara a la revancha ante Deportivo Morón y aseguró que el equipo tiene argumentos para conseguir la clasificación.

Luego del empate sin goles entre Colón y Deportivo Morón en el estadio Brigadier López, Federico Lértora dejó un mensaje de confianza de cara al encuentro decisivo por los cuartos de final del Reducido. El mediocampista sabalero aseguró que el plantel está convencido de sus posibilidades y destacó la importancia de afrontar la revancha con personalidad y determinación.

La confianza de Lértora para buscar la clasificación en Morón

Pese a no haber conseguido una ventaja en condición de local, el experimentado volante rojinegro se mostró optimista respecto de las posibilidades del equipo para avanzar a las semifinales.

"La gente creo que también cree en eso y, bueno, vamos a ir con personalidad y con la intención de ganar. Creo que lo podemos hacer, quedan 90 minutos de partido de fútbol y vamos por ese triunfo", expresó Lértora.

Sus declaraciones reflejan la postura del plantel de cara a un compromiso en el que Colón necesitará imponerse para continuar en la pelea por el ascenso a Primera División.

El mediocampista dejó en claro que el empate en Santa Fe no modifica la confianza del grupo, que ahora deberá trasladar su búsqueda de la clasificación al estadio Nuevo Francisco Urbano.

"Las estadísticas a veces quedan a un lado": el desafío de ganar como visitante

Otro de los temas que abordó Lértora fue la dificultad que tuvo Colón para conseguir victorias fuera de Santa Fe durante la fase regular de la Primera Nacional.

Sin embargo, el futbolista recordó el último triunfo del Sabalero en condición de visitante y consideró que los antecedentes no serán determinantes en la revancha.

"El último partido que jugamos visitando en Bolívar lo ganamos, así que son partidos de fútbol, las estadísticas a veces quedan a un lado", manifestó.

Finalmente, el volante fue contundente al referirse al objetivo que tendrá el equipo durante la semana de preparación.

"A conseguir el triunfo, no hay otra y vamos a trabajar para eso, para lograrlo", concluyó.

De esta manera, Colón comenzará a preparar el encuentro del próximo viernes 27 de noviembre, desde las 21, ante Deportivo Morón, con la obligación de ganar para avanzar a las semifinales del Reducido.