Día del Hincha de Boca: por qué se celebra el 12/12 y qué simboliza para el club

El “Día del Hincha de Boca” se festeja cada 12/12 por el histórico vínculo entre el club y “La 12”. Una tradición que nació de un episodio clave de 1925.

12 de diciembre 2025 · 12:18hs
Cada 12 de diciembre, los simpatizantes de Boca Juniors celebran una fecha que ya es parte del ADN xeneize: el Día del Hincha de Boca. Lejos de ser una efeméride casual, la elección del 12/12 responde a un fuerte simbolismo asociado a la identidad de la hinchada y su papel dentro de la historia del club.

El origen está directamente ligado a la figura del “Jugador Número 12”, la denominación que desde hace décadas representa a los hinchas como un protagonista más de cada partido. La repetición del número en la fecha —12 del mes 12— convierte esta jornada en un homenaje explícito a esa tradición popular.

El significado del “Jugador Número 12” en la historia de Boca

El mote de “La 12” sintetiza la importancia que el público de Boca tiene en la vida del club: su empuje, su masividad y su influencia emocional sobre el equipo. Pero su raíz histórica remite a un hecho puntual ocurrido en 1925, cuando Boca realizó una gira trascendental por Europa.

En aquel viaje, el hincha y escribano Victoriano Caffarena se transformó en una figura decisiva. Enviado como representante del diario El Telégrafo, no solo acompañó al plantel, sino que también cedió recursos personales para permitir que varios futbolistas pudieran viajar. Su apoyo incondicional hizo que el goleador Agustín Cerrotti lo bautizara como el Jugador Número 12, símbolo que luego adoptó toda la comunidad boquense.

Cómo creció y se consolidó el Día del Hincha de Boca

El festejo comenzó de manera espontánea, impulsado por los propios simpatizantes, y con el paso de los años evolucionó en un evento multitudinario celebrado en distintos puntos del país y del mundo. Marchas, caravanas, banderazos y encuentros masivos son parte del ritual que cada 12/12 rinde tributo a la pasión xeneize.

Hoy, la fecha está completamente instalada en el calendario emocional de los hinchas, reafirmando el rol central que tiene el público en la historia de Boca y su vínculo con los colores azul y oro. Cada aniversario fortalece un sentido de pertenencia único: el de una hinchada que se asume a sí misma como el jugador número 12.

