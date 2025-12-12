Violencia en Santa Fe: Andrés Merlos quedó acorralado tras la final de la Liga Casildense

El árbitro Andrés Merlos vivió un momento de extrema tensión tras la final de la Liga Casildense. Hubo policías heridos y caos dentro y fuera del predio.

La final de la Liga Casildense de Fútbol terminó envuelta en una escena que volvió a poner el foco sobre la violencia en el fútbol santafesino . El árbitro Andrés Merlos, responsable de dirigir el partido decisivo que consagró a Belgrano de Arequito frente a Unión Deportiva Los Molinos por 2 a 1, quedó en el centro de un clima desbordado que se extendió mucho más allá del pitazo final.

El juez, que regresó a las ligas regionales tras quedar sin designaciones en la Liga Profesional, debió soportar una salida marcada por insultos, empujones y amenazas , luego de haber expulsado a dos jugadores por cada equipo. Su demora en abandonar el vestuario quedó registrada en un video que se viralizó en las últimas horas: Merlos aguardó la intervención policial para poder cruzar el campo y dirigirse hacia la zona segura.

Disturbios, heridos y un operativo desbordado

Cuando el árbitro finalmente intentó dejar el predio, un grupo de personas bloqueó su salida y desató un enfrentamiento que escaló en cuestión de segundos. La tensión involucró a futbolistas, allegados y simpatizantes, generando un descontrol que obligó a reforzar el operativo. Según el reporte oficial, cinco policías resultaron heridos, la mayoría por impactos de piedras. También se registraron daños en patrulleros y destrozos dentro del predio, lo que obligó a extender la presencia de seguridad para garantizar la salida de todos los protagonistas.

Los hechos reavivan el debate sobre la violencia en las competencias regionales y la protección de los árbitros, especialmente en torneos donde los operativos suelen ser reducidos. La Liga Casildense cerró su temporada con un título para Belgrano de Arequito, pero también con un grave episodio que expone la fragilidad del sistema y la necesidad urgente de medidas preventivas.