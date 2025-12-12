Uno Santa Fe | Colón | Colón

Un golpe que duele: Colón corta su racha de 13 años ininterrumpidos en la Copa Argentina

Colón no jugará la Copa Argentina. El Sabalero corta una presencia ininterrumpida desde la edición 2011/12.

12 de diciembre 2025 · 12:38hs
Un golpe que duele: Colón corta su racha de 13 años ininterrumpidos en la Copa Argentina

La temporada 2025 dejó una marca profunda en Colón, no solo en lo político, con el cambio de dirigencia, sino también en lo estrictamente deportivo. Por primera vez desde la reinstalación del certamen en 2011/2012, el club quedará afuera de la Copa Argentina 2026, cortando una racha de 13 participaciones consecutivas.

La ausencia se debe a que el Sabalero no logró clasificarse al Torneo Reducido de la Primera Nacional, un requisito indispensable para ingresar al cuadro principal de la Copa. Así, Colón no dirá presente en la 14ª edición del torneo más federal del país.

La campaña en Copa Argentina y los números que quedan atrás

Desde su regreso al certamen en 2011, Colón había sido un participante constante, con 13 presencias consecutivas en las que alcanzó diferentes etapas con rendimientos dispares. El mejor desempeño llegó en una sola oportunidad, cuando el equipo logró avanzar hasta los cuartos de final, la instancia más alta que alcanzó en su historia dentro del torneo.

Además, acumuló:

  • 2 participaciones llegando a octavos de final

  • 6 apariciones en dieciseisavos

  • 3 eliminaciones en treintaidosavos

  • Su peor registro fue en 2013, cuando cayó ante Platense en la fase previa por 2-1.

Impacto deportivo y desafíos para el nuevo ciclo

La ausencia en la Copa Argentina 2026 representa un retroceso deportivo para un club acostumbrado a figurar en todos los sorteos del certamen federal. También significa perder la vidriera nacional que ofrece el torneo, un espacio donde los equipos del interior suelen potenciar su exposición y sus ingresos.

La nueva dirigencia, encabezada por José Alonso, deberá ahora profundizar el trabajo de reconstrucción de cara a un 2026 clave, en el que Colón buscará volver a los primeros planos de la Primera Nacional y recuperar el protagonismo perdido tanto en el torneo como en la Copa que, por primera vez en más de una década, verá pasar sin su presencia.

