La Red de Directores de Centros Científicos Tecnológicos (CCTs) del CONICET publicó una dura declaración en la que expresa una “profunda preocupación institucional” frente al desfinanciamiento, la paralización de convocatorias y la reorientación restrictiva de la investigación científica en Argentina. El documento apunta directamente a las medidas adoptadas por la Agencia I+D+i, encargada del fomento de proyectos científicos y tecnológicos.
Sistema científico en emergencia: fuerte comunicado de los centros del Conicet por recortes en el sector
La Red de Directores de Centros Científicos Tecnológicos advierten que las medidas de la Agencia I+D+i generan un retroceso sin precedentes, paralizan proyectos en todo el país y comprometen la previsibilidad del sistema científico argentino.
Un quiebre en el sistema científico argentino
Según el texto difundido por los directores y vicedirectores de los CCTs del país, la anulación de las convocatorias PICT 2022, el cierre de la convocatoria PICT 2023 y el anuncio de nuevos criterios que marginan áreas completas del conocimiento configuran “un retroceso sin precedentes en el desarrollo del sistema científico nacional”.
Entre los puntos más críticos señalados se destacan:
- Afectación de la confianza institucional: la cancelación de proyectos ya evaluados y aprobados “genera un daño irreparable” en la planificación científica.
- Marginalización de las ciencias básicas: alertan que excluir o desfinanciar estas áreas “empobrece” el sistema y limita la capacidad de generar verdadera innovación.
- Parálisis federal: la interrupción de los PICT afecta a laboratorios y grupos de investigación en todas las provincias, profundizando desigualdades.
- Reducción de la diversidad de convocatorias: pasar a una única modalidad limita el impulso a la I+D+i, clave para el desarrollo productivo.
Los CCTs remarcan que el entramado científico-tecnológico argentino —que incluye a Conicet, INTA, INTI, CNEA, Universidades Nacionales y la propia Agencia I+D+i— es un activo estratégico del país, imposible de sostener sin financiamiento público estable y plurianual.
Los pedidos concretos al Gobierno
En la declaración, los directores formulan tres reclamos centrales:
- Restablecer los PICT 2022 y cumplir los compromisos presupuestarios asumidos.
- Reabrir la convocatoria PICT 2023 y garantizar su ejecución.
- Mantener un esquema de financiamiento plural y federal, que reconozca la importancia crítica de las ciencias básicas y de todas las áreas del conocimiento.
Finalmente, la Red advierte que la ciencia argentina requiere estabilidad, previsibilidad y una visión estratégica de largo plazo. Sin estas condiciones, sostienen, se ve comprometido el desarrollo productivo, tecnológico y social del país.