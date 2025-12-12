Uno Santa Fe | Información General | comunicado

Sistema científico en emergencia: fuerte comunicado de los centros del Conicet por recortes en el sector

12 de diciembre 2025 · 13:01hs
La Red de Directores de Centros Científicos Tecnológicos (CCTs) del CONICET publicó una dura declaración en la que expresa una “profunda preocupación institucional” frente al desfinanciamiento, la paralización de convocatorias y la reorientación restrictiva de la investigación científica en Argentina. El documento apunta directamente a las medidas adoptadas por la Agencia I+D+i, encargada del fomento de proyectos científicos y tecnológicos.

Un quiebre en el sistema científico argentino

Según el texto difundido por los directores y vicedirectores de los CCTs del país, la anulación de las convocatorias PICT 2022, el cierre de la convocatoria PICT 2023 y el anuncio de nuevos criterios que marginan áreas completas del conocimiento configuran “un retroceso sin precedentes en el desarrollo del sistema científico nacional”.

Entre los puntos más críticos señalados se destacan:

  • Afectación de la confianza institucional: la cancelación de proyectos ya evaluados y aprobados “genera un daño irreparable” en la planificación científica.
  • Marginalización de las ciencias básicas: alertan que excluir o desfinanciar estas áreas “empobrece” el sistema y limita la capacidad de generar verdadera innovación.
  • Parálisis federal: la interrupción de los PICT afecta a laboratorios y grupos de investigación en todas las provincias, profundizando desigualdades.
  • Reducción de la diversidad de convocatorias: pasar a una única modalidad limita el impulso a la I+D+i, clave para el desarrollo productivo.

Los CCTs remarcan que el entramado científico-tecnológico argentino —que incluye a Conicet, INTA, INTI, CNEA, Universidades Nacionales y la propia Agencia I+D+i— es un activo estratégico del país, imposible de sostener sin financiamiento público estable y plurianual.

Los pedidos concretos al Gobierno

En la declaración, los directores formulan tres reclamos centrales:

  • Restablecer los PICT 2022 y cumplir los compromisos presupuestarios asumidos.
  • Reabrir la convocatoria PICT 2023 y garantizar su ejecución.
  • Mantener un esquema de financiamiento plural y federal, que reconozca la importancia crítica de las ciencias básicas y de todas las áreas del conocimiento.

Finalmente, la Red advierte que la ciencia argentina requiere estabilidad, previsibilidad y una visión estratégica de largo plazo. Sin estas condiciones, sostienen, se ve comprometido el desarrollo productivo, tecnológico y social del país.

El documento completo:

Declaracion-Red-Directores-y-Vices-CCTs-12-12

