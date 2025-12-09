Los Últimos Rogelios se presentarán en Tribus Club de Arte el viernes 12 de diciembre a las 21. Como bandas invitadas estarán Zalsamora y Felicia. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

El evento Rogelio Solidario tendrá lugar en Tribus Club de Arte el viernes 12 de diciembre a las 21 . Se presentarán Los Últimos Rogelios junto a Zalsamora y Felicia como bandas invitadas. Será un show a beneficio del Hospital de Niños y otras entidades.

Los Últimos Rogelios, es un proyecto formado a finales de 2021, cuyos shows mezclan la performance actoral con diferentes energías musicales. En esta ocasión, invitan al público a formar parte de esta propuesta: “¡No solo es tu entrada a un show de rock y teatro, también es un regalo!”

Puntos de venta:

Tribus | República de Siria 3572 de miércoles a domingos de 18 a 00

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187