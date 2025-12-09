El evento Rogelio Solidario tendrá lugar en Tribus Club de Arte el viernes 12 de diciembre a las 21. Se presentarán Los Últimos Rogelios junto a Zalsamora y Felicia como bandas invitadas. Será un show a beneficio del Hospital de Niños y otras entidades.
Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños
Los Últimos Rogelios se presentarán en Tribus Club de Arte el viernes 12 de diciembre a las 21. Como bandas invitadas estarán Zalsamora y Felicia. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.
Los Últimos Rogelios, es un proyecto formado a finales de 2021, cuyos shows mezclan la performance actoral con diferentes energías musicales. En esta ocasión, invitan al público a formar parte de esta propuesta: “¡No solo es tu entrada a un show de rock y teatro, también es un regalo!”
Puntos de venta:
Tribus | República de Siria 3572 de miércoles a domingos de 18 a 00
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná
ONLINE : www.ticketway.com.ar
VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161
CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187