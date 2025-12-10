Luego de haber llenado el C Art Media en Buenos Aires, Ainda anuncia su gira nacional de presentación de "Fuimos Los Dos", su más reciente trabajo de estudio.
Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco
Ainda se presentará en HUB el viernes 12 de diciembre. Las entradas pueden adquirirse a través de Ticketway y sus puntos de venta (online y físicos)
El álbum —que ya conquistó al público con canciones como “No es amor” y “Tu Soledad y La Mía” — marca un punto de madurez emocional y sonora en la trayectoria del dúo. Con una producción minuciosa y letras que exploran el amor, el paso del tiempo y los vínculos, y una sensibilidad pop que abraza lo experimental, "Fuimos Los Dos" confirma la identidad que Esme y Yago vienen construyendo: cercana, honesta y profundamente humana.
Tras un comienzo de año intenso, con presentaciones en festivales como Quilmes Rock y Rock en Baradero, Ainda emprende ahora un recorrido por distintas provincias para reencontrarse con su público y compartir por primera vez en vivo las canciones del nuevo disco.
Ainda vuelve a las raíces del dueto con "Fuimos los dos", su nuevo álbum que refuerza la esencia de la banda como un diálogo constante entre dos voces, explorando la complicidad y la narrativa compartida. El título mismo, tomado de una frase de "Éramos lo más" , sintetiza esta idea: una historia contada a dos voces, donde cada canción es un reflejo de ese intercambio íntimo y genuino.
La búsqueda sonora de "Fuimos los dos" está marcada por una producción inspirada en la década del 70 y la incorporación de arreglos orquestales que le dan una atmósfera cinematográfica. Más allá de las letras, que juegan con matices y sutilezas, es la riqueza instrumental y la producción detallada lo que define la identidad del disco. Desde el inicio del proceso en España a principios de 2023, Ainda exploró diversas formas de composición: colaboraciones con amigos, creaciones individuales y canciones surgidas en conjunto. "Tu Soledad y la Mía" y "Lo Importante" fueron las primeras piezas en consolidar la identidad del álbum, dando el puntapié a un trabajo que se fue construyendo de manera orgánica.
Producido por Nico Cotton y Nico Btesh y con arreglos orquestales de Leo y Luna Sujatovich, "Fuimos los dos" es el proyecto más ambicioso de Ainda hasta la fecha. Con más de 25 músicos involucrados y una producción meticulosa, la dificultad de coordinar tantas agendas se vio recompensada con un resultado que superó las expectativas: un disco que no solo mantiene la esencia del dúo, sino que la potencia a través de una instrumentación grandiosa y una narrativa emotiva. Con este lanzamiento, Ainda reafirma su lugar dentro de la escena musical, apostando por la emotividad y la profundidad sonora en cada detalle.
