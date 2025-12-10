Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Ainda se presentará en HUB el viernes 12 de diciembre. Las entradas pueden adquirirse a través de Ticketway y sus puntos de venta (online y físicos)

Luego de haber llenado el C Art Media en Buenos Aires, Ainda anuncia su gira nacional de presentación de "Fuimos Los Dos", su más reciente trabajo de estudio.

El álbum —que ya conquistó al público con canciones como “No es amor” y “Tu Soledad y La Mía” — marca un punto de madurez emocional y sonora en la trayectoria del dúo. Con una producción minuciosa y letras que exploran el amor, el paso del tiempo y los vínculos, y una sensibilidad pop que abraza lo experimental, "Fuimos Los Dos" confirma la identidad que Esme y Yago vienen construyendo: cercana, honesta y profundamente humana.

Tras un comienzo de año intenso, con presentaciones en festivales como Quilmes Rock y Rock en Baradero, Ainda emprende ahora un recorrido por distintas provincias para reencontrarse con su público y compartir por primera vez en vivo las canciones del nuevo disco.

Ainda vuelve a las raíces del dueto con "Fuimos los dos", su nuevo álbum que refuerza la esencia de la banda como un diálogo constante entre dos voces, explorando la complicidad y la narrativa compartida. El título mismo, tomado de una frase de "Éramos lo más" , sintetiza esta idea: una historia contada a dos voces, donde cada canción es un reflejo de ese intercambio íntimo y genuino.

La búsqueda sonora de "Fuimos los dos" está marcada por una producción inspirada en la década del 70 y la incorporación de arreglos orquestales que le dan una atmósfera cinematográfica. Más allá de las letras, que juegan con matices y sutilezas, es la riqueza instrumental y la producción detallada lo que define la identidad del disco. Desde el inicio del proceso en España a principios de 2023, Ainda exploró diversas formas de composición: colaboraciones con amigos, creaciones individuales y canciones surgidas en conjunto. "Tu Soledad y la Mía" y "Lo Importante" fueron las primeras piezas en consolidar la identidad del álbum, dando el puntapié a un trabajo que se fue construyendo de manera orgánica.

Producido por Nico Cotton y Nico Btesh y con arreglos orquestales de Leo y Luna Sujatovich, "Fuimos los dos" es el proyecto más ambicioso de Ainda hasta la fecha. Con más de 25 músicos involucrados y una producción meticulosa, la dificultad de coordinar tantas agendas se vio recompensada con un resultado que superó las expectativas: un disco que no solo mantiene la esencia del dúo, sino que la potencia a través de una instrumentación grandiosa y una narrativa emotiva. Con este lanzamiento, Ainda reafirma su lugar dentro de la escena musical, apostando por la emotividad y la profundidad sonora en cada detalle.

