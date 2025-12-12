Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón tiene en la mira al lateral derecho Delfor Minervino

La dirigencia de Colón inició gestiones por Delfor Minervino, aunque el lateral derecho también negocia con Gimnasia de Jujuy

Ovación

Por Ovación

12 de diciembre 2025 · 12:46hs
Delfor Minervino es uno de los jugadores apuntados por Colón.

Delfor Minervino es uno de los jugadores apuntados por Colón.

La dirigencia de Colón tiene avanzada la llegada de varios refuerzos, al menos existen acuerdos de palabra, que serán oficializados, una vez que el club levante la inhibición.

Colón tiene en la mira a Delfor Minervino

A los nombres que trascendieron en las últimas horas de jugadores que llegarán (Matías Budiño, Ignacio Antonio, Matías Muñoz y Leandro Allende), se le sumó el del lateral derecho Delfor Minervino.

El defensor de 29 años que jugó la última temporada en Estudiantes de Buenos Aires, está en el radar de Colón y según lo informado por Radio Gol 96.7 habrían existido algunos contactos.

LEER MÁS: La revancha que tendrá Facundo Castro con la camiseta de Colón

Pero también se menciona que Minervino está en el radar de Gimnasia de Jujuy, por lo cual habrá que esperar a las próximas horas para definir su futuro.

En este 2025, Minervino disputó 27 partidos en la Primera Nacional y terminó siendo titular en el equipo que llegó a las semifinales del Reducido y que perdió ante Estudiantes de Río Cuarto. Marcó un gol y brindó tres asistencias.

Colón lateral defensor
Noticias relacionadas
Federico Tévez se despidió de Quilmes, lo busca Colón, pero podría jugar en Ferro.

Colón lo busca, se fue de Quilmes, pero estaría cerca de Ferro

colon analiza el fichaje de santiago brinone para reforzar el mediocampo

Colón analiza el fichaje de Santiago Briñone para reforzar el mediocampo

colon habria cerrado la llegada del defensor leandro allende

Colón habría cerrado la llegada del defensor Leandro Allende

colon acelera en el mercado: dos zagueros, a un paso de reforzar la ultima linea para 2026

Colón acelera en el mercado: dos zagueros, a un paso de reforzar la última línea para 2026

Lo último

Todos los títulos de liga que ganaron Racing y Estudiantes en su historia

Todos los títulos de liga que ganaron Racing y Estudiantes en su historia

Facundo Taborda dejó Colón para probar suerte en Racing de Córdoba

Facundo Taborda dejó Colón para probar suerte en Racing de Córdoba

Briatore elogió el cambio de Colapinto en Alpine y apuesta a la dupla con Gasly

Briatore elogió el cambio de Colapinto en Alpine y apuesta a la dupla con Gasly

Último Momento
Todos los títulos de liga que ganaron Racing y Estudiantes en su historia

Todos los títulos de liga que ganaron Racing y Estudiantes en su historia

Facundo Taborda dejó Colón para probar suerte en Racing de Córdoba

Facundo Taborda dejó Colón para probar suerte en Racing de Córdoba

Briatore elogió el cambio de Colapinto en Alpine y apuesta a la dupla con Gasly

Briatore elogió el cambio de Colapinto en Alpine y apuesta a la dupla con Gasly

El lateral izquierdo que Leonardo Madelón pretendería para Unión

El lateral izquierdo que Leonardo Madelón pretendería para Unión

Almagro B se despidió en la quinta posición del Oficial A2

Almagro B se despidió en la quinta posición del Oficial A2

Ovación
Facundo Taborda dejó Colón para probar suerte en Racing de Córdoba

Facundo Taborda dejó Colón para probar suerte en Racing de Córdoba

Un golpe que duele: Colón corta su racha de 13 años ininterrumpidos en la Copa Argentina

Un golpe que duele: Colón corta su racha de 13 años ininterrumpidos en la Copa Argentina

El dato que lo destaca a Unión en la Copa Argentina

El dato que lo destaca a Unión en la Copa Argentina

Violencia en Santa Fe: Andrés Merlos quedó acorralado tras la final de la Liga Casildense

Violencia en Santa Fe: Andrés Merlos quedó acorralado tras la final de la Liga Casildense

Pipo Desvaux reveló claves de la charla anual y llamó a un cambio profundo en Unión

Pipo Desvaux reveló claves de la charla anual y llamó a un cambio profundo en Unión

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles