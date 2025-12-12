Colón tiene en la mira al lateral derecho Delfor Minervino

La dirigencia de Colón inició gestiones por Delfor Minervino, aunque el lateral derecho también negocia con Gimnasia de Jujuy

Delfor Minervino es uno de los jugadores apuntados por Colón.

La dirigencia de Colón tiene avanzada la llegada de varios refuerzos , al menos existen acuerdos de palabra, que serán oficializados, una vez que el club levante la inhibición.

A los nombres que trascendieron en las últimas horas de jugadores que llegarán (Matías Budiño, Ignacio Antonio, Matías Muñoz y Leandro Allende), se le sumó el del lateral derecho Delfor Minervino.

El defensor de 29 años que jugó la última temporada en Estudiantes de Buenos Aires, está en el radar de Colón y según lo informado por Radio Gol 96.7 habrían existido algunos contactos.

Pero también se menciona que Minervino está en el radar de Gimnasia de Jujuy, por lo cual habrá que esperar a las próximas horas para definir su futuro.

En este 2025, Minervino disputó 27 partidos en la Primera Nacional y terminó siendo titular en el equipo que llegó a las semifinales del Reducido y que perdió ante Estudiantes de Río Cuarto. Marcó un gol y brindó tres asistencias.