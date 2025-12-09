Uno Santa Fe | Escenario | Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños se presentarán en Tribus Club de Arte el sábado 13 de diciembre. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway (puntos de venta online y físicos)

9 de diciembre 2025 · 09:29hs
Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

gentileza

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

La Chica del Cumpleaños y Malta Caramelo presentarán en Tribus Club de Arte sus nuevas producciones discográficas el sábado 13 de diciembre a las 20. Dos proyectos de indie santafesino para vivir una noche única: Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus nuevos discos en una fecha doble que marca un antes y un después para ambas bandas. Por primera vez comparten escenario, celebrando la música compartida, los nuevos proyectos, y el camino recorrido. Una fecha con frescura y novedad y llena de emoción.

Sobre La Chica del Cumpleaños

Luego de más de un año de trabajo, La Chica del Cumpleaños vuelve a presentarse en Tribus en formato banda completa con el lanzamiento de su segundo disco. Juli y Lucho componen, graban y producen sus canciones desde 2021. Su primer álbum “La Gracia de no estar solas”, les permitió acercarse al público desde su sensibilidad y conectar en los escenarios. Ahora regresan con un segundo material que propone continuar con su impronta desde un sonido más elaborado.

Sobre Malta Caramelo

Malta Caramelo celebra sus cuatro años de carrera con el inminente lanzamiento de su esperado segundo álbum de estudio. Este nuevo trabajo sigue al éxito de su disco debut de 2023, "La Extraña Sensación", que ya superó las 165.000 reproducciones en plataformas. Dicho logro impulsó a la banda a girar por diversas provincias del país, participando en festivales y compartiendo escenario con artistas consagrados como Mi Amigo Invencible y Conociendo Rusia. Reflejando su impulso actual, en julio de 2025 estrenaron el videoclip de su sencillo "SÚPER 8".

Esta producción redefinirá la nueva identidad sonora y visual de un proyecto que creció abruptamente y que, además, cuenta con dos colaboraciones increíbles que pronto serán reveladas. El disco representa el crecimiento emocional y musical de sus integrantes, explorando múltiples influencias para forjar sonidos completamente nuevos en la escena actual, consolidando a Malta Caramelo en el camino de la introspección y el desarrollo personal.

Puntos de venta:

Tribus | República de Siria 3572 de miércoles a domingos de 18 a 00

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187

Tribus Tribus Club de Arte
Noticias relacionadas
Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Lo último

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Último Momento
Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Concordia en verano: carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Concordia en verano: carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Después de 25 años en el máximo tribunal, Rafael Gutiérrez renunciará en 2026 a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Después de 25 años en el máximo tribunal, Rafael Gutiérrez renunciará en 2026 a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Ovación
Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

La Primera Nacional 2026 toma forma: Colón, atento a su camino hacia el ascenso

La Primera Nacional 2026 toma forma: Colón, atento a su camino hacia el ascenso

Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y varios clubes

Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y varios clubes

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"