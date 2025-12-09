Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños se presentarán en Tribus Club de Arte el sábado 13 de diciembre. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway (puntos de venta online y físicos)

La Chica del Cumpleaños y Malta Caramelo presentarán en Tribus Club de Arte sus nuevas producciones discográficas el sábado 13 de diciembre a las 20 . Dos proyectos de indie santafesino para vivir una noche única: Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus nuevos discos en una fecha doble que marca un antes y un después para ambas bandas. Por primera vez comparten escenario, celebrando la música compartida, los nuevos proyectos, y el camino recorrido. Una fecha con frescura y novedad y llena de emoción.

Luego de más de un año de trabajo, La Chica del Cumpleaños vuelve a presentarse en Tribus en formato banda completa con el lanzamiento de su segundo disco. Juli y Lucho componen, graban y producen sus canciones desde 2021. Su primer álbum “La Gracia de no estar solas”, les permitió acercarse al público desde su sensibilidad y conectar en los escenarios. Ahora regresan con un segundo material que propone continuar con su impronta desde un sonido más elaborado.

Sobre Malta Caramelo

Malta Caramelo celebra sus cuatro años de carrera con el inminente lanzamiento de su esperado segundo álbum de estudio. Este nuevo trabajo sigue al éxito de su disco debut de 2023, "La Extraña Sensación", que ya superó las 165.000 reproducciones en plataformas. Dicho logro impulsó a la banda a girar por diversas provincias del país, participando en festivales y compartiendo escenario con artistas consagrados como Mi Amigo Invencible y Conociendo Rusia. Reflejando su impulso actual, en julio de 2025 estrenaron el videoclip de su sencillo "SÚPER 8".

Esta producción redefinirá la nueva identidad sonora y visual de un proyecto que creció abruptamente y que, además, cuenta con dos colaboraciones increíbles que pronto serán reveladas. El disco representa el crecimiento emocional y musical de sus integrantes, explorando múltiples influencias para forjar sonidos completamente nuevos en la escena actual, consolidando a Malta Caramelo en el camino de la introspección y el desarrollo personal.

Puntos de venta:

Tribus | República de Siria 3572 de miércoles a domingos de 18 a 00

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187