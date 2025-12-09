Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Uno Santa Fe | Escenario | Tribus Club de Arte

Canciones & Almas se presentará en Tribus Club de Arte el domingo 14 de diciembre a las 21. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

9 de diciembre 2025 · 09:27hs
"Canciones y Almas" es una banda argentina conocida principalmente por su tributo a Callejeros, interpretando sus canciones y reviviendo la "Fiesta Callejera" en todos los escenarios que pisan. Se han convertido en un referente en el ámbito de los tributos a Callejeros, y su misión es transmitir con respeto y fidelidad la esencia de las canciones que marcaron a toda una generación, con shows cargados de energía y recuerdos.

Tribus | República de Siria 3572 de miércoles a domingos de 18 a 00

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187

