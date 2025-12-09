Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Canciones & Almas se presentará en Tribus Club de Arte el domingo 14 de diciembre a las 21. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

"Canciones y Almas" es una banda argentina conocida principalmente por su tributo a Callejeros, interpretando sus canciones y reviviendo la "Fiesta Callejera" en todos los escenarios que pisan. Se han convertido en un referente en el ámbito de los tributos a Callejeros, y su misión es transmitir con respeto y fidelidad la esencia de las canciones que marcaron a toda una generación, con shows cargados de energía y recuerdos.