Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y varios clubes

Los allanamientos fueron ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella por la causa Sur Finanzas

Este martes por la mañana, la Policía Federal Argentina (PFA) allana distintas sedes de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) y también algunos clubes, en la causa relacionada a Sur Finanzas.

Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se trata de más de 30 allanamientos en diferentes clubes, entre los que se encuentran Racing, Independiente y San Lorenzo, además de la sede de Ezeiza y de la Superliga Argentina de Fútbol.

Uno de los primeros clubes en expresarse al respecto fue Excursionistas, que aclaró que “en el día de la fecha se realizó en nuestra institución el requerimiento de determinada documentación en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas”.

Sobre dicha situación, se explicó que “el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo”, y que “el club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”.

La lista de los lugares donde se realizan los allanamientos

Sede de la AFA en Viamonte

Predio de la AFA en Ezeiza

Sede de la Superliga

Racing

Independiente

San Lorenzo

Argentinos Juniors

Platense

Barracas Central

Armenio

Los Andes

Deportivo Morón

Excursionistas