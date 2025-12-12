En las últimas horas y luego de lo que fue el sorteo de la edición 2026, la organización de la Copa Argentina publicó en sus redes sociales la lista de los equipos que participaron de todas las ediciones. Y entre ellos está Unión.
El dato que lo destaca a Unión en la Copa Argentina
Por Ovación
12 de diciembre 2025 · 12:01hs
Unión dice presente en todas las ediciones de Copa Argentina
Así las cosas, el Tatengue es uno de los 19 equipos que jugaron todas ediciones y en 2026 debutará por 32avos de final enfrentando a Agropecuario.
A si mismo, su mejor actuación en la Copa Argentina fue en 2016, llegando a cuartos de final y quedando eliminado frente a River en Mar del Plata.