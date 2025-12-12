El dato que lo destaca a Unión en la Copa Argentina

La Copa Argentina publicó en sus redes sociales a los equipos que participaron de todas las ediciones y en ellos se encuentra Unión

En las últimas horas y luego de lo que fue el sorteo de la edición 2026, la organización de la Copa Argentina publicó en sus redes sociales la lista de los equipos que participaron de todas las ediciones. Y entre ellos está Unión.