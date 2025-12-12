Colón lo busca, se fue de Quilmes, pero estaría cerca de Ferro

Federico Tévez se despidió de Quilmes y es un jugador apuntado por Colón. Pero se dice que el defensor estaría cerca de Ferro

Colón necesita reforzarse en todas las líneas , por ello día a día surgen nuevos nombres como posibles refuerzos y los dirigentes aceleran para tratar de conformar cuanto antes el plantel.

Si bien es cierto que primero debe levantar la inhibición , la realidad indica que la comisión directiva tiene cerrado a varios refuerzos de palabra y son muchos los futbolistas que están en el radar de Diego Colotto.

Y uno de ellos es el marcador central Federico Tévez, quien este jueves se despidió de Quilmes, pese a que su intención era quedarse en el Cervecero.

El defensor de 25 años, cuyo pase pertenece en un 50% a Tigre está en la mira de Colotto, ya que lo conoce muy bien de su paso por Quilmes.

Por ello, es una prioridad sumarlo, pero Colón compite con Ferro, quien en las últimas horas habría acelerado para quedarse con el defensor.

Por lo cual, habrá que esperar para saber si Tévez va a Ferro o si tiene chances de convertirse en refuerzo sabalero, teniendo en cuenta la insistencia de Colotto.

No es casualidad, que Colotto apunte a algunos jugadores de Quilmes, dado que a muchos los conoce de su paso por la institución.