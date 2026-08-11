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Pittón fue autocrítico tras la derrota de Unión, pero tiró: "No es todo una catástrofe"

El defensor tatengue analizó la caída ante Central Córdoba, lamentó los errores que terminaron siendo determinantes y pidió tranquilidad para un equipo que todavía busca consolidarse. “Tuvimos cinco minutos desatentos y el rival hizo lo suyo”, afirmó.

Ovación

Por Ovación

11 de agosto 2026 · 00:09hs
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Pittón fue autocrítico tras la derrota de Unión, pero tiró: No es todo una catástrofe

UNO Santa Fe / José Busiemi

La derrota de Unión ante Central Córdoba dejó bronca puertas adentro, especialmente porque el equipo había logrado ponerse en ventaja y generar situaciones como para ampliar la diferencia. Bruno Pittón reconoció que los errores defensivos volvieron a costarle caro al Tatengue, aunque también destacó los aspectos positivos que mostró el equipo durante buena parte del encuentro.

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“No hay que desesperarse, hay que valorar lo bueno, corregir lo malo y vamos a empezar a tener más puntos”, sostuvo el defensor, quien consideró que Unión debe realizar un análisis profundo pero sin caer en dramatismos. Para Pittón, la caída no fue producto de una superioridad futbolística de Central Córdoba, sino de un puñado de minutos en los que el equipo perdió concentración.

Pittón y los cinco minutos que cambiaron todo

El lateral fue autocrítico al referirse a la remontada del conjunto santiagueño. “Tuvimos cinco minutos desatentos, el rival hizo lo suyo y nos convirtió”, explicó. Incluso reconoció que el primer tanto tuvo una cuota de fortuna por el rebote que terminó favoreciendo a Michael Santos, pero rápidamente aclaró que no pretendía utilizarlo como excusa.

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“Tenemos que analizar estas cosas más tranquilos, desde el vestuario y con honestidad”, señaló Pittón, quien remarcó que Unión también había generado numerosas situaciones. “No es todo una catástrofe. Se hicieron cosas buenas, pero se pueden mejorar aún”, expresó.

La sociedad con Malcorra y el respaldo a la gente de Unión

Pittón también se refirió a su sociedad con Ignacio Malcorra, quien volvió a desempeñarse sobre el sector izquierdo. El defensor destacó que ambos se conocen desde chicos y que existe una confianza que facilita la adaptación a una función que para Malcorra tiene un fuerte componente defensivo.

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“Los dos estamos predispuestos. Desde lo defensivo también colabora, no es que sea más ofensivo o menos ofensivo”, explicó. Y agregó: “La confianza entre nosotros dos ya está, ya nos conocemos desde chicos”.

Por último, el defensor habló de la reacción de los hinchas después de la derrota en el 15 de Abril. “La gente paga su entrada y está en su derecho de hacer lo que piense”, afirmó, aunque valoró el respaldo recibido durante el partido. “Siempre nos apoyaron. Nosotros dejamos todo en la cancha”, manifestó. Con la mira puesta en San Lorenzo, Pittón cerró con un mensaje de confianza: “Somos un equipo laburador. Ojalá que también nos siga acompañando como siempre y, de esta manera, seguramente lo vamos a sacar adelante”.

Unión Bruno Pittón Central Córdoba
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