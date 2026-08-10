Madelón, tras la caída de Unión: "Soy responsable, hay que darle equilibrio al equipo"

El entrenador tatengue reconoció su dolor por la derrota ante Central Córdoba y admitió que el equipo debe corregir sus falencias defensivas. “Lo teníamos para cerrar y no lo cerramos”, afirmó.

La derrota de Unión ante Central Córdoba dejó a Leonardo Madelón con una mezcla de bronca y autocrítica. El Tatengue había hecho méritos para irse al descanso en ventaja, tuvo situaciones para ampliar la diferencia y arrancó el complemento con la intención de sostener el dominio, pero en apenas unos minutos perdió todo lo construido. El técnico asumió la responsabilidad por la caída y puso el foco en los errores que le impidieron al equipo sostener el resultado.

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“Era un partido para ganar 2-0 o 3-0 y después lo perdés y listo. Tiene razón el rival”, reconoció Madelón. El entrenador, sin embargo, evitó dramatizar y remarcó que Unión mostró una línea de juego durante buena parte del partido. Para el DT, el gran problema apareció en esos minutos de desconcentración en los que Central Córdoba aprovechó dos errores para dar vuelta el marcador.

“No estamos mal ni somos un desastre”

Madelón destacó que el equipo había hecho “lo más difícil”, que era ponerse en ventaja y generar oportunidades para liquidar el encuentro. “Cuando mejor estábamos vinieron los goles”, explicó, al tiempo que reconoció que Unión no tuvo la eficacia necesaria para transformar su superioridad en una diferencia tranquilizadora.

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El entrenador también habló de la necesidad de encontrar un mayor equilibrio. “Soy responsable de darle equilibrio a esto que me estás diciendo”, sostuvo cuando fue consultado por los siete goles recibidos en las primeras cuatro fechas. En ese sentido, admitió que el perfil ofensivo del equipo puede dejar espacios y que deberán trabajar para corregir esa situación sin abandonar una propuesta que considera parte de la identidad del equipo.

Confianza en el plantel de Unión y una rápida revancha

Más allá del golpe, Madelón dejó en claro que mantiene la confianza en sus futbolistas y pidió tranquilidad para un plantel que todavía está en proceso de formación. “Tengo fe y confianza en los pibes. Hay buenos jugadores y buena gente”, remarcó.

El técnico también defendió su idea de jugar con ambición: “Mi idea es seguir pregonando un fútbol ofensivo, con un equipo que ataque, que lo respeten, que sea incómodo y que corra mucho”. Ahora Unión tendrá poco tiempo para lamentarse, ya que deberá visitar a San Lorenzo. “Tenemos que sumar. Sumar en esa cancha es importante y poder traer todo sería mucho más”, concluyó Madelón.